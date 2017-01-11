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11 Ocak 2017 Çarşamba 16:38

Atatürk filminı Kemal Kılıçdaroğlu seslendirdi

Fonda İzmir Marşı'nın yeni bir forumu, Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarını coşkuşyla anlatan kısa bir animasyon. Bu kısa filmin seslendirmesini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor.

Atatürk filminı Kemal Kılıçdaroğlu seslendirdi
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Atatürk filmini Kemal Kılıçdaroğlu seslendirdi

Başkanlık sistemi çalışması devam ederken, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurduğu dönemden günümüze kadar geçen sürecin anlatıldığı animasyon sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fonda İzmir Marşı'nın yeni bir yorumla yer aldığı filmin seslendirmesini ise CHP Genel Başkanı bizzat kendi yaptı. Büyük ilgi gören klibi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter’da “Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz...” mesajıyla duyurdu.

CHP, Türkiye'nin içinde bulunduğu sancılı dönemi Kemal Kılıçdaroğlu imzalı bir filmle gündeme taşıdı
2D animasyon tekniğiyle hazırlanan 2 dk 45 sn'lik film Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından seslendirildi. Yeniden yorumlanan İzmir Marşı da dikkat çekiyor.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yaşanan umut dolu ve güzel günlerden bugünün umutsuzluk ve karanlığına gelişimizi eleştiren filmde, Türkiye'nin tek umut ışığının yine Atatürk çizgisine dönmek olduğu vurgulanıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da twitter adresinden "Bizler, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz..." yazısıyla videoyu paylaştı.
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Atatürk Filmi
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