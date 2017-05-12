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12 Mayıs 2017 Cuma 16:47

Atatürk'e hakaret eden Süleyman Yeşilyurt tutuklandı

Atatürk'e katıldığı TV programında galiz hakaretler savuran Süleyman Yeşilyurt çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Atatürk'e hakaret eden Süleyman Yeşilyurt tutuklandı
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Atatürk'e hakaret eden Süleyman Yeşiltyurt tutuklandı

Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt, tutuklandı.

YEŞİLYURT: KAÇMADIM

Avukat kızı Berin Yeşilyurt ile Bakırköy Adalet Sarayına gelen Süleyman Yeşilyurt, adliyeye giriş yapmadan önce basın mensuplarına açıklama yaptı.

Günlerdir medyada, kaçtığının yazıldığını aktaran Yeşilyurt, pazartesiden bugüne evinde bulunduğunu söyledi. Yeşilyurt, kaçmadığını savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güvenlik şubeyi arıyorum; 'Gelin alın.' diye. 'Gelmezseniz gidip ifademi vereceğim.' dedim. Kaçmadım. Bir meczupla beni karıştırdılar. 7 ay önce videosu çekilmiş. Onun fotoğrafıyla beni yan yana koydular. O kaçıyor, ben kaçmıyorum. Benim onunla ne alakam var? Yalnız burada çifte standart var. Ben o programa konuk olarak gittim. Moderatörler yok. Hakkaniyet olması lazım. Şimdi o insanlar meydanda yok. 4 gündür evde polis bekliyorum. Çocuklarıma dedim ki 'Ben gidiyorum artık. Dayanamayacağım.' Kaçmadım, buradayım. Bu bilinsin."

"FETÖ'YÜ ÖVDÜ' DİYORLAR..."

'Kendisine "sahte tarihçi" dediklerini aktaran Yeşilyurt, 23 kitap yazdığını, tarihçi olmadığını, yayıncı olduğunu dile getirerek, "Günlerce benim psikolojimi bozdular. 'Yalancı müptezel.' dediler. 'Kaçtı.' dediler. O günkü program... 16 sene evvel 'Atatürk'ün Gönül Galerisi' kitabını yazdım. Aktüel dergisine kapak oldu. Posta gazetesi, 'Ata ne kadınlar sevdi' diye haber yaptı. Milliyet gazetesi de kitabın haberini yaptı. O gün beni övüyorlardı. Bugün ne oldu da bana sövüyorlar? 'Ata'ya sövdü, FETÖ’yü övdü' diyorlar. Fetullah Gülen’in en kuvvetli zamanlarında ben 'Pensilvanya Canbazı' kitabını yazdım." diye konuştu.

Açıklamanın ardından emniyet güçleri Yeşilyurt'a eşlik ederek, mahkemeye götürdü. Yeşilyurt'un, yanında bazı kişisel eşyalarını getirdiği görüldü. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın, Süleyman Yeşilyurt hakkında bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, Hasan Akar hakkında ise Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alan sözleri sebebiyle başlattığı soruşturmada, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararını nöbetçi hakimlik değerlendirmişti.Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.
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