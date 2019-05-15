ATV ile 40 metrelik uçurumdan düşerek can verdi

Erkek arkadaşı ile Bursa'nın Kestel ilçesine, iftar için gelen Görkem Sarıkaya, Mustafa Parmak'ın kullandığı ATV aracı ile 40 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı. Ağır yaralanan iki gençten Görkem Sarıkaya hayatını kaybederken, Mustafa Parmak hastaneye kaldırıldı.

İftar yapmak geldikleri mesire alanında, gezmeye çıktıkları ATV'nin 40 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu Görkem Sarıkaya (25) hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Parmak (23), ağır yaralandı.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Şevketiye Mahallesi Alaçam Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7 kişilik arkadaş grubu, iftar yapmak üzere Şevketiye Mesire Alanı'na geldi. Burada iftarlarını yapan gençler, daha sonra ATV ile gezintiye çıktı.

40 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Mustafa Parmak yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayı gören diğer gençler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma, AKUT ve İtfaiye ekipleri, kurdukları halatlı sistemle uçuruma indi. ATV'de bulunan Görkem Sarıkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan sürücü Mustafa Parmak ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarıkaya'nın cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

