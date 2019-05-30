Avukatın etek boyuna takan hakim, sakalını kesti





Genç kadın avukatın giydiği eteğin boyu yüzünden duruşma salonunda çıkan tartışmaya HSK el koydu. Kadın avukatın giydiği eteğin fotoğrafını çektirmek isteyen hakim Mehmet Yoylu, avukatların sert tepkisiyle karşılaştı. HSK, duruşma hakimi Mehmet Yoylu hakkında soruşturma açarken, çok sayıda STK, Anadolu Adliyesi'nde meydana gelen olayı protesto etti. Sözcü Gazetesi'nden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, salonda müvekkilini savunmaya hazırlanan Avukat Tugce Çetin'in başına gelenler hukukçuları ayağa kaldırdı. Öğleden sonra görülen duruşmalarda ise tartışmalara neden olan hakim Mehmet Yoylu. top sakalını keserek binaya giriş yaptı. İşte dün meydana gelen olayın detayları;



Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmaya erkek hâkimin, kadın avukatın mini eteğine verdiği tepki damga vurdu. Tutanaklara da yansıyan olayda; kadın Avukat Tuğçe Çetin beyanda bulunacağı sırada, mahkeme hâkimi Mehmet Yoylu, avukatın etek boyunun 15 santimetre yukarıda olduğunu ve bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı davrandığını savundu. Mahkeme hâkimi bununla da yetinmeyerek, davacı avukatına meslektaşının etek boyu hakkında fikrini sordu. Davalı avukatı ise, “Özgürlük alanı ile ilgilidir. Müdahale edilmemesi gerekir” dedi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜ SALONA ÇAĞIRDI!

Hakim daha sonra adliyenin yazı işleri müdürünü duruşma salonuna çağırdı ve ona da etek hakkında fikrini sordu.

ETEĞİN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ!

Mahkeme hâkimi, avukatın etek boyunun çok kısa olduğunu ve yanlış anlaşılmaya vesile olmaması için avukatın etek boyunun fotoğraflanmasını istedi. Avukat Tuğçe Çetin ise bunu reddetti. Tüm bu ifadeler ise tutanağa geçti.

HAKİM AÇIĞA ALINDI

HSK, Hakim Mehmet Yoylu’nun açığa alındığını duyurdu.

HSK tarafından yapılan açıklamada: “Anadolu Adliyesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen Müfettiş ön raporu HSK’ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesince değerlendirilmiş, ilgili hakimin tüm davranışları,önceki disiplin işlemine konu eylemleri nazara alınıp, bulunduğu hal üzerine göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca, tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyulur.” denildi.

ÖĞLEDEN SONRA TIRAŞ OLDU



Duruşmalara öğleden önce top sakallı ve kravatsız olarak katılan mahkeme hakiminin avukatların protesto ettiği duruşmalara öğleden sonra ise top sakalını kesip, sadece bıyık bırakarak, kravat takarak katıldığı gözlendi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşma bitiminde salondan çıkacağı sırada hâkimin kendisine döndüğünü söyleyen davacı avukatı Dorukcan Davutoğlu ise “Çıkarken de hâkim bana ‘Ankara Barosu avukatına küpe yakışıyor mu?' diye sordu. ‘Ne diyorsunuz' diyebildim sadece. Şoka girdim.” ifadelerini kullandı. Avukat Davutoğlu ve Çetin'in hâkimden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Olayın ardından İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar Kartal Adliyesi'ne akın etti. Duruma tepki gösteren avukatlar adliye koridorlarını doldurunca, başsavcılığın talimatı ile adliyede görülecek olan duruşmalara ara verildi.

DURAKOĞLU DURUŞMAYA GİRDİ

Duruşmaya yaklaşık 1 buçuk saat ara verilmesinin ardından salona çok sayıda avukat girdi. Avukatlar kadın meslektaşlarına duruşmaya girmeleri konusunda öncelik verdi. Cübbesi ile duruşma salonuna gelen İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu alkışlarla karşılandı. Özür beklediklerini söyleyen Durakoğlu, hâkime, “Fermuarınız açık kalmış, ayağa kalkar mısınız” diye seslendi.

Mahkeme hâkimi Mehmet Yoylu, duruşma yapacağını söyleyerek Durakoğlu'nun salondan çıkmasını istedi. Avukat olduğunu söyleyen Durakoğlu ise cübbesini giyerek özür beklediklerini tekrar etti. Salondaki bir avukatın “Kadın avukatlar özür bekliyor” sözü üzerine ise, hâkim Yoylu, “Sen kadın mısın, ne karışıyorsun” diyerek cevap verdi. Hakim kendisine yapılan alkışlı protestoya ile gülerek ve alkışlayarak cevap verdi.

HSK’YA DİLEKÇE YAZILDI… DİLEKÇEDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

İstanbul Barosu yöneticileri, hâkim Mehmet Yoylu'nun avukat Tuğçe Çetin'ın etek boyu tartışmasını duruşma tutanağına geçirmesi üzerine hâkim hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK)Başkanlığına şikayette bulundu. Şikayet üzerine hâkim Yoylu hakkında soruşturma başlatıldı. HSK'ya yazılan dilekçede, olaylar sonrasında avukat Tuğçe Çetin ile telefonda görüşüldüğü bilgisine yer verildiği öğrenildi.

‘BU ETEK BOYU AVUKATA YAKIŞIR MI?'

Hakimin avukat Tuğçe Çetin'e “Masanın önüne çıkar mısınız” diyerek, “Bu etek boyu avukata yakışır mı? Müslüman bir ülkede yaşıyoruz” dediği, olayların duruşma tutanağına geçirildiği ve duruşma günü verilmeden tutanağı tamamladığının anlatıldığı öğrenildi. Baro Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Mehmet Emre Elçi ile Onur Eyüboğlu'nun duruşmayı izlemek için salona girdiğinin kaydedildiği dilekçede, hâkimin cübbesiz ve topsakallı olduğunun ifade edildiği öğrenildi.

‘ER KİŞİ KÜPE TAKAR MI?'

Dilekçede, Avukat Dorukcan Davutoğlu'na ise kulağında küpesi olduğu gerekçesiyle “Bir er kişi küpe takar mı?” diye sorduğuna yer verildiği bilgisine ulaşıldı. Hakimin uzun yıllardır duruşmalara cübbesiz, kravatsız katıldığının, hal ve hareketlerinin de usule aykırı olduğu yönünde Baro’ya çok sayıda şikayet geldiğinin anlatıldığı öğrenildi. Öte yandan dilekçede, Balıkesir'de görevliyken ciddi disiplin sorunları yaşadığı iddia edilen hâkim Mehmet Yoylu'nun görev yapmasının çok büyük hak mağduriyetlerine ve sorunlara neden olacağı savunuldu.

‘AVUKATLARIN DİKKATİ DAĞILDI İDDİASI'

Ayrıca, bugün görülen başka bir duruşma sırasında ise duruşmayı izleyen bir avukatın telefonunun çalması üzerine Hakim Yoylu’nun, taraf avukatlarının dikkatlerinin dağıldığını söylediği, taraf avukatlarının, “Dikkatimiz dağılmadı” uyarısına rağmen avukatların duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle isimlerini tutanağa yazdırdığı belirtildi.

Tutanakta şu ifadeler yer aldı: “Cep telefonu ile oynayan ve açık olduğundan çalmasına, ötmesine sebep olan İstanbul Barosunun saygıdeğer avukatları bu hal ve hareketin duruşma salonu gibi, sinema gibi, ibadethaneler gibi örfe, adete, standart Türk estetiğine uygun olmadığı münasip bir dille anlatıldı.”

HSK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın söz konusu hâkim hakkında soruşturma izni verildiğini bildirildi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, “İstanbul İş Mahkemesi hâkiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine” ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti. İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hâkimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

ADALET BAKANI GÜL: TAKİPÇİSİYİM

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim” dedi.