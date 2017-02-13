Avusturya'da 200 MİT ajanı varmış; Viyana'da MİT paranoyası

Avusturya Türk korkusuyla kafayı bozdu. Avusturya'da son günlerde Türkiye'nin sadece Viyana'da 200'den fazla Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli ajanın bulunduğu iddiasına Ankara'dan sert tepki geldi. Viyana büyükelçiliğini hedef alan ithamların ardından Dışişleri Bakanlığı Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili'in konuşmaları saçmalık olarak değerlendirildi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Milletvekili Peter Pilz'in Türkiye hakkındaki sözlerine yanıt verdiDışi̇şleri̇ Bakanlığı Sözcüsü Hüseyi̇n Müftüoğlu, Avusturya Yeşi̇ller Parti̇si̇ Güvenli̇k Sözcüsü Mi̇lletveki̇li̇ Peter Pi̇lz'i̇n Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin, "Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Pilz'in, 10 Şubat'taki basın toplantısında yaptığı açıklamalara dair şunları kaydetti:"Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Avusturyalı yetkililere, sağduyuyla hareket etmeleri ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Avusturya’daki Türk toplumunun esenliğine zarar veren bu tür açıklamalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."Pilz, başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduğunu, bunun Viyana'da görev süresini tamamlayan bir Türk yetkili tarafından koordine edildiğini iddia etmişti.