Aybüke Öğretmen'i sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

HERKESE KENDİNİ SEVDİRMİŞTİ

"ÖĞRETMENİMLE HELALAŞTIM"

TAKSİNİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde dün PKK'lı katillerin şehit ettiği Çok Programlı Lisesi Müzik Öğretmeni'ın cenazesi, Batman Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından memleketine uğurlandı.PKK'lı teröristlerin Kozluk Belediye Başkanı Ak Partili Veysi Işık'ın özel otomobiline silahlı saldırısında, olay yerinden geçen 5 öğretmenin bulunduğu otomobil isabet aldı. Okulda karne dağıtımından dönen öğretmenlerden 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirdi, 1 öğretmen yaralandı.Terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için bugün Batman Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen cenaze törenine Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Ertuğ, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, milli eğitim yöneticileri, öğretmenler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.Şenay Aybüke öğretmenin cenazesinin öğretmenevi bahçesine getirilmesi sırasında, amcası ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törende konuşan Vali Deniz, dün meydana gelen terör olayının üzüntü verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Kozluk İlçesi Bekirhan Beldesi jandarma karakoluna bölücü terör örgütü mensupları tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucunda Rize nüfusuna kayıtlı Kahraman Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun ve Kozluk ilçe merkezinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu Kozluk ilçemizde görev yapan Çorum nüfusuna kayıtlı Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit düşmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden bu hain saldırıları gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları, er ya da geç hak ettiği cezayı alacaktır. Terör örgütü ve onu destekleyenler, emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Saldırıda yaralanan askerimize ve vatandaşlarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."Batman Müftüsü Turgut Erhan'ın duasının ardından Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi tekbirler eşliğinde toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'un Osmancık İlçesi'ne uğurlandı.'ın, 7 aylık görev süresince kendisini herkese sevdirdiği ortaya çıktı. Kozluk Çok Programlı Lisesi Müdürü Mahmut Işık, "Okulumuzda müzik atölyesi çok yetersizdi. O göreve başladıktan sonra öğrencilerimizin müziğe ilgisi arttı" diye konuştu.Karne dağıtımı sırasında gördüğü Şenay Aybüke Yalçın'la helalleştiğini söyleyen 12-BLT Bilgisayar Bileşim ve Teknoloji öğrencisi Oruç Arıca, "Gitar ve piyangoyu bana sevdiren, öğreten Şenay Aybüke Yalçın hocamdır. Müzik ile hiç bir ilgim yoktu, onun sayesinde müziğin tüm enstrümanlarını öğrendim. Karne dağıtımı töreninin yarım saat sonrasında böyle bir olayı duyunca yıkıldım. Dünyanın en güzel ve iyi öğretmeniydi Aybüke hoca. Bizimle helalleşti, biz de ondan helallik istedik" diye konuştu.Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak ile bazı eğitimciler de Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesine katılmak üzere memleketi Çorum'a gitti.Bu arada Şenay öğretmenin şehit olduğu saldırıda kullanılan taksinin sahibi Mehmet Fidan'ın elleri bağlı halde Kozluk İlçesi'nin Ağaçlık Mahallesi yakınlarında bulunduğu belirtildi.Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alınan Mehmet Fidan, ifadesinde ilçe merkezindeki durakta tanımadığı bir kişi tarafından Ağaçlık Mahallesi'ne gittiği sırada silahlı bir kişinin daha yolda araca bindiğini söyledi. Fidan, bu kişilerin kendisini kırsal bölgede ellerini bağlayıp araziye terk ettikten sonra üçüncü bir kişiyi de alarak gittiklerini anlattı.