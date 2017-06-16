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16 Haziran 2017 Cuma 11:27

Aybüke öğretmenden sonra yaralanan asker de şehit düştü

Aybüke öğretmenden sonra yaralanan asker de şehit düştü
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Aybüke öğretmenden sonra yaralanan asker de şehit düştü


Batman Kozluk'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında şehit düşen Aybüke öğretmenden sonra yaralı asker de şehit düştü..


9 Haziran'da PKK'lı teröristlerin, Kozluk'ta uygulama noktasında yaptıkları bombalı araçlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ali Gülnar tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki yakınlarını yasa boğdu. Aynı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu da şehit olmuştu.

AYBÜKE ÖĞRETMEN AYNI SALDIRIDA ŞEHİT OLMUŞTU

Teröristlerin bombalı aracı patlatmadan önce AK Partili Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ı hedef alarak yeğeninin kullandığı araca yönelik düzenledikleri silahlı saldırıda ise başka bir otomobilde bulunan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu.
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