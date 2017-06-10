Aybüke öğretmeni izci liderleri uğurlayacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen katliam saldırısında hayatını kaybeden müzik öğretmeni Ş'ı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen izciler uğurlayacak.Kendisi de bir izci lideri olaniçin, organize olan izci liderleri, Çorum'da buluşmak üzere yola çıktı. Yarın (11 Haziran Pazar) Çorum Osmancık'ta aile mezarlığında ebediyete uğurlanacak olan, Konya İzci Federasyonu izci grubu liderleri arasında bulunuyordu.resmi sitesinden bugün yapılan duyuruda, tüm izci liderleri İzci Üniformasıyla cenaze töreninde hazır olunması istendi.Batman Kozluk ilçesi İzzet Gündoğdu ile Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yaparken teröristlerin kalleş saldırısı sırasında can veren Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi Osmancı Hükümet Binası önünden alınarak Yenimahalle Ömer Derindere Bulvarı üzerinden Yenimahalle Camii'ne getirilecek.Aybüke Öğretmenin cenazesi pazar günü öğle namazı ardından kılınacak. Şenay Aybüket Yalçın'ın naaşı, yakınları, arkadaşları, İzcilik Federasyonu temsilcileri tarafından kaldırılacak. Katılmak isteyen izci liderlerinin Alaattin Yurdakul lidere ulaşması istendi. ( 0505 474 15 56 )