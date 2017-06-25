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25 Haziran 2017 Pazar 01:26

Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u tutuklandı

Batman’da bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybuke Yalçın ve iki asker olayı ile ilgili 9 kişi tutuklandı.

Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u tutuklandı
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Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u tutuklandı

PKK'lı katillerin açtığı ateş sonucu katledilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölümüne neden olan 9 kişi tutuklandı. Kanlı saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda yakalanan PKK üyesi teröristler ceza evine konuldu.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “ 09 Haziran 2017 Cuma günü İlimiz Kozluk İlçe merkezindeki silahlı saldırı sonucu bir öğretmenimiz şehit olmuş ve bir öğretmenimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren BTÖ mensupları tarafından aynı gün Kozluk-Bekirhan Jandarma Karakolu önünde yol kontrol- arama noktasına düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu iki uzman çavuşumuz şehit olmuş ve bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Gerçekleşen saldırının hemen ardından, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından koordineli bir şekilde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan toplam 36 şüpheliden 9 Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Şüphelilerden 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, diğer 24 şahıs adli makamlarca alınan ifadelerine müteakip serbest bırakılmıştır. İlimizde öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir”denildi.
 
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