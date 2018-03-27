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Aybüke öğretmenin katili, Batman Sason'da öldürüldü

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Batman'da şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın katil zanlısı düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Aybüke öğretmenin katili, Batman Sason'da öldürüldü

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Batman'da şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'ın katil zanlısı düzenlenen operasyonla öldürüldü.

27 Mart 2018 Salı 17:33
Aybüke öğretmenin katili, Batman Sason'da öldürüldü

Aybüke öğretmenin katili, Batman Sason'da öldürüldü


Onlarca eve ateş düşüren PKK'lı azılı katil Batman Sason yakınlarında çıkan çatışmada öldürüldü. Aralarında Batman'ın Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin de bulundu çok sayıda asker ve sivilin öldürülmesinden sorumlu terörist Sason yakınlarında kıstırıldı. Agit kod adlı teröristin daha önce 4 asker ve 1 sivil vatandaşın can verdiği bombalı saldırılarda düzeneği hazırlayan katil olduğu açıklanmıştı.

İran uyruklu katilin, 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde  gerçekleştirilen, Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş  Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü, Batman'da Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve  Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in şehit olduğu saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor...


SONUNDA GEBERTİLDİ

Batman'ın Sason ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu  "Agit" kod adlı teröristin birçok saldırının faili olduğu belirlendi.Teröristin, Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir  sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit  edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı  ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale  getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin birçok saldırının  faili olduğu belirlendi.  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason'un Hasanlar köyü Zore Deresi  mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen, Silahlı İnsansız Hava Aracı  (SİHA) destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İran  uyruklu "Agit" kod adlı örgütün bombacısı olduğu tespit edildi.  Biri Suriye uyruklu olduğu belirlenen iki terörist ile ilgili kimlik  tespit çalışmaları sürüyor.

MAĞARA'DA TESPİT EDİLDİLER!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı  ekipleri 22 Mart'ta, bomba arama köpeği "Oktan" ve iz takip köpeği "Nazik"in de  görev aldığı operasyonda sarp kayalıklarda bulunan mağaralarda arama faaliyeti  yürüttü.   Bir mağarada tespit edilen 3 teröriste jandarma ekiplerince, "teslim  ol" çağrısı yapıldı. Örgütün bombacısı olduğu belirlenen "Agit" kod adlı İran uyruklu  terörist, güvenlik güçlerinin çağrısına ateşle karşılık verilmesi sonucu çıkan  çatışmada etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonda söz konusu bölgede iki terörist daha etkisiz  hale getirildi.  

BOMBA DÜZENEKLERİNİ HAZIRLAMIŞ!

Yapılan incelemede Kozluk ve Sason ilçeleri kırsalında saldırılar  gerçekleştirdiği belirlenen "Agit" kod adlı teröristin Kozluk ilçesinde 9 Haziran  2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit karne dağıtım töreninin  ardından evine gittiği sırada şehit düştüğü silahlı saldırının ardından Bekirhan  beldesinde jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen, Uzman Çavuş Ali Gülnar  (34) ve Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun şehit düştüğü saldırılarda  kullanılan bomba düzeneklerini hazırladığı belirlendi.


KARAKOL KOMUTANI DA ŞEHİT EDMİŞTİ

Teröristin 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde  gerçekleştirilen, Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş  Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü, Batman'da Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve  Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in şehit olduğu, Kozluk'ta Gümüşörgü Jandarma  Karakolu'ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götüren, dönüş yolunda İdris  Yüksel'in (36) hayatını kaybettiği, İlyas Çetinbaş'ın (45) ağır yaralandığı  saldırılarda tuzaklanan bomba düzeneklerini hazırladığı, 25 Temmuz 2017'de  Kozluk'ta petrol boru hattına düzenlenen saldırının da faili olduğu ortaya çıktı.
 

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