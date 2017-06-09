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09 Haziran 2017 Cuma 19:15

Aybüke öğretmenin söylediği son türkü yürekleri yaktı

Batman Kozaklı'da PKK'lı katillerin kalleş saldırısında can veren Şenay Aybüke Gençay'ın söylediği türkü dinleyenleri gözyaşına boğdu.

Aybüke öğretmenin söylediği son türkü yürekleri yaktı
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Aybüke öğretmenin söylediği son türkü yürekleri yaktı

Batman Kozaklı'da PKK'lı katillerin kalleş saldırısında can veren Şenay Aybüke Gençay'ın söylediği türkü dinleyenleri gözyaşına boğdu.

Kozaklı'da düzenlenen terörist saldırı sırasında şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmerni Şenay Aybüke Gençay tarafından seslendirilen Türkü, sevenleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Genç öğretmenin seslendirdiği, Mağusa Limanı adlı türkü, içerisinde geçen "Beni öldürende yoktur din, iman" sözleriyle sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu izleyenler terör örgütüne lanet getirdi.

Kozluk'ta teröristler, gasp ettikleri araçla, önce ilçe merkezinde Belediye Başkanın yakınının kullandığı bir araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemiş, ardından içerisinde patlayıcı bulunan aracı, Bekirhan beldesindeki jandarma karakolunun önünde patlatmıştı.

İLÇEYE MÜZİK ÖĞRETMENİ OLARAK ATANMIŞTI

Teröristlerin ilçe merkezinde uzun namlulu silahla Belediye Başkanın içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel aracına yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, olay yerinden başka bir araçla geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kör kurşunları hedefi olmuştu. Yalçın, kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Müzik öğretmeni Yalçın'ın söylediği türkü yürekleri parçaladı. Genç öğretmenin seslendirdiği, Mağusa Limanı adlı türkü, içerisinde geçen "Beni öldürende yoktur din iman" sözleriyle sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu izleyenler, terör örgütüne lanet getirdi.

 
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Şenay Aybüke GençayKozaklı
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