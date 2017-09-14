Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde çirkin görüntüler



Annesi vefat eden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un yası sürerken, cenazesinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Ankara İncek'te toprağa verilmek üzere hazırlanan cenazenin gelişini duyan bir grup mahalle sakini, cenaze aracının önünü kesti. Devreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Valisi Ercan Topaca girdi.



HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un hayatını kaybeden annesi Hatun Tuğluk'un İncek Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmesi sırasında gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; mahalle sakinleri, Batıkent'teki bir cemevinde yapılan törenin ardından defnedilmek üzere İncek'e getirilen cenazesinin buraya defnedilmemesini istedi. Yaşanan gerginliğin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaylar üzerine definden vazgeçen aile fertleri, cenazeyi yeniden Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevine götürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve emniyet yetkilileri bölgeye gelerek mahalleliye itidal çağrısında bulundu.

CENAZESİ TUNCELİ'DE DEFNEDİLECEK

Ankara'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi, cemevindeki törenin ardından toprağa verilmek üzere İncek Mezarlığı'na götürüldü. Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, defin işlemi sırasında toplanan 40-50 kişilik grup, cenazenin burada toprağa verilmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine yakınları, ileriki zamanda mezara zarar verilebileceği düşüncesiyle cenazeyi Tunceli'ye götürmeye karar verdi. Hatun Tuğluk'un cenazesi, defnedildiği mezardan çıkarılıp tekrar törenin düzenlendiği cemevine götürüldü.

Hatun Tuğluk'un cenazesinin yarın sabah defnedilmek üzere Tunceli'ye götüreleceği belirtildi.



HDP AÇIKLAMA YAPTI

HDP, Ankara'da yaşamını yitiren Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin İncek Merazlığı'ndaki defin işlemleri sırasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Eş Genel Başkan Yardımcımız Sayın Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin defin işleminden sonra Ankara İncek Mezarlığı’nda ırkçı bir saldırı düzenlendi. İnsani ve dini değerlerden zerrece nasibini almamış bir barbarlar güruhu, ‘Cenazeyi buraya gömdürmeyiz’ diyerek saldırdı. Cenaze defnedildiği mezardan çıkarılarak tekrar morga götürüldü.

Toplumun her hücresine düşmanlık tohumları serpen, ağzını her açtığında toplumda kutuplaşmayı derinleştiren, halkları birbirine düşürmek için elinden geleni yapan iktidar bu yaşananların tek siyasi sorumlusudur. Düşmanlık ektiğinizde barbarlık biçersiniz. İşte bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır.

İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Başbakan ve nihayetinde AKP Genel Başkanı, kendilerine biat eden bütün kurumlar ve mensupları ile birlikte bu utanç durumunun müsebbibidir, yaratıcısıdır, sahibidir.

Acımız büyük. Karşımızda duran ve insani hiçbir değere sahip olmayan bu barbarlar güruhunu ve onların başındaki siyasi iradeyi gördükçe kararlılığımızı da büyütüyoruz. Bu yaşananları ve buna sebep olanları en sert biçimde kınıyor ve protesto ediyoruz.

Hatun Tuğluk’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve halkımıza da başsağlığı ve sabır diliyoruz.

İnsani değerlere sahip çıkanlar er ya da geç bu kötülüğü bertaraf edecektir. Zulüm, baskı ve kötülükle abad olunamayacağını görecek ve yaşayacaksınız."