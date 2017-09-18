Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı: 3 tutuklama



Ankara yakınlarında İncek'te meydana gelen çirkin saldırının ardından yürütülen soruşturmaya 3 tutuklama geldi. Türkiye'de her kesimden tepkilere neden olan saldırıya adı karışanlardan birinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirdiği belirlenmişti.

3 TUTUKLAMA VAR, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinin toprağa verilmesi sırasında Ankara İncek'te meydana gelen olaylara adı karışan alınan 3 kişi tutuklandı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan yedi kişiden üçü tutuklandı.

Hatun Tuğluk'un cenazesinin defini sırasında yaşananlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi kişi Gölbaşı Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltına alınanlardan. veçıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li eski milletvekili Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Ankara'daki olaya ilişkin konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Şahıslarla alakalı adli tahkikat başlatılmıştır. Soruşturma yürütülüyor, onlar konusunda işlemler yapılacak" açıklamasında bulunmuştu.

VALİLİK ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Ankara Valiliği'nce, eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defninde yaşanan olaylara yönelik adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilmişti.