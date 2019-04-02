Ayvacık Club Hotel Kanara alevlere yenik düştü



Çanakkale Ayvacık ilçesinde yer alan turistik Asos bölgesi Sazlı Köyü Altı mevkiindeki yer alan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı. Yangının çevre otellere sıçramasından korkuluyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Asos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hotelin her yerini sardı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, yangının çevre otellere sıçramaması için önlem alınıyor.