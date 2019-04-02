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Ayvacık Club Hotel Kanara alevlere yenik düştü

Çanakkale Ayvacık ilçesinde yer alan turistik Asos bölgesi Sazlı Köyü Altı mevkiindeki yer alan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı. Yangının çevre otellere sıçramasından korkuluyor

Ayvacık Club Hotel Kanara alevlere yenik düştü

Çanakkale Ayvacık ilçesinde yer alan turistik Asos bölgesi Sazlı Köyü Altı mevkiindeki yer alan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı. Yangının çevre otellere sıçramasından korkuluyor

02 Nisan 2019 Salı 20:48
Ayvacık Club Hotel Kanara alevlere yenik düştü

Ayvacık Club Hotel Kanara alevlere yenik düştü


Çanakkale Ayvacık ilçesinde yer alan turistik Asos bölgesi Sazlı Köyü Altı mevkiindeki yer alan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı. Yangının çevre otellere sıçramasından korkuluyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Asos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hotelin her yerini sardı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. 

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, yangının çevre otellere sıçramaması için önlem alınıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Club Hotel Kanara
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