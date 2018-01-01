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Bahaüddin Varol kendini ayetle savundu; Türk Bayrağını indirten dekan istifa etti

Teröristler çatışma sırasında şehit düşen askerleri anma etkinliğinde asılan Türk bayrağını indirtti, ülkücü gençlere "Şehitleri anmak size mi düştü" diye fırça attı, istifa ederken aynı gençlere FETÖ'cü iftirası attı, iftirasını ayetle ve AK Parti'li büyüklerine yalakalıkla süsledi, bu adam bir akademisyen bu adam bir ilahiyatçı!

Bahaüddin Varol kendini ayetle savundu; Türk Bayrağını indirten dekan istifa etti

Teröristler çatışma sırasında şehit düşen askerleri anma etkinliğinde asılan Türk bayrağını indirtti, ülkücü gençlere "Şehitleri anmak size mi düştü" diye fırça attı, istifa ederken aynı gençlere FETÖ'cü iftirası attı, iftirasını ayetle ve AK Parti'li büyüklerine yalakalıkla süsledi, bu adam bir akademisyen bu adam bir ilahiyatçı!

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:37
Bahaüddin Varol kendini ayetle savundu; Türk Bayrağını indirten dekan istifa etti

Türk Bayrağını indirten dekan istifa etti

PKK'lı teröristlerle şehit düşen iki askeri anma etkinliğinde Türk Bayrağı'nı indirten Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı istifa etti. Dekan istifa mektubunda "AK Partili Büyükleri"ni de bilgilendirdi.

Şehitleri anma etkinliği  düzenleyen bir grup ülkücünün astığı Türk Bayrağı'nı indirten densiz dekan istifa ederek işin içinden sıyrılmayı denedi. Densiz Dekan Prof ünvanlı sözde akademisyen istifa ederken, ülkücü gençleri terör örgütü FETÖ üyesi olma iftirasını atmaktan çekinmezken, AK Parti yalakalığından da vazgeçmedi.. İftiracı dekan istifa dilekçesini ayetle süslerken "Sınırlarımızı teröre karşı güvenlik kuleleri kurup savunurken toplumsal sınırları koruyanlar savunmasız bırakılıyor" diyerek siyasilerden adeta "koruma kalkanı" talep etti.

OdaTv'de yer alan habere göre, eski dekan bozuntusu Bahaüddin Varol bayrağı indirtmeden önce ülkücüleri "Şehitleri anmak size mi kaldı" diyerek aşağılamaya kalkışmıştı. Aslen Konyalı eski dekan bozuntusunun istifa haberini, Konya gazeteleri verirken, ülkücü öğrencilere tıpkı Varol gibi iftira atması dikkat çekti.

İşte o haberin detayları


Aksaray Üniversitesi'nde şehitleri anmak isteyen ülkücü öğrenciler fakültenin girişine Türk bayrağı asmıştı. Ülkücü öğrencilerin iddiasına göre, Rektör Yusuf Şahin'in talimatı üzerine İslami İlimler Fakültesi Dekanı Bahaüddin Varol, öğrencilerden bayrağın kaldırılmasını istemişti.

Dekan Varol, "Rektör Bey'in talimatı var" derken, kendisine karşı çıkan öğrencilere ise, "Şehitleri anmak size mi kaldı" dediği iddia edilmişti.

Aksaray MHP il teşkilatının sert tepkisine neden olan olayın ardından Aksaray Ülkü Ocakları Başkanı Ali Akbulut imzasıyla yayınlanan bildiride "Konuyla alakalı kişiler bir an önce kendine çeki düzen vermeli. Aksi takdirde Ülkücü Hareket gerekeni yapmaktan asla kaçınmaz" şeklinde uyarmıştı.

DENSİZ DEKAN İSTİFA ETTİ

İlk olarak Odatv'nin gündeme getirdiği olay sonrasında, Dekan Bahaüddin Varol istifa etti.

Varol, İstifa dilekçesinde, "Ülkücü kılığına girmiş FETÖ'cüler" ifadelerini kullanırken, "Bilmiyorum yaşanan bu sıkıntıların AK Partili büyüklerimiz için bir anlamı var mı?" diye belirtti.

Varol, dilekçesinde, "İslami İlimler Fakültemizin manevi onurunu ve kurumsal kimliğini korumak adına dekanlık ve rektör yardımcılığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

Son Güncelleme: 01.01.2018 12:01
Anahtar Kelimeler:
FETÖBahaüddin Varol
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