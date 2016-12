Bahçeli'den TSK'ya EL Bab Çağrısı; Eliniz boş dönmeyin

ELİMİZ BOŞ DÖNERSEK..

KÜRESEL GÜÇLER TÜRKİYE'NİN TESLİMİYETİNİ GÖREMEYECEK

İÇ SAVAŞ ÇIKARMAK İSTİYORLAR, OYUNA GELMEYELİM

FIRAT KALKANI HAREKATI KESİNLİKLE ZAFERLE TAÇLANMALIDIR

CELAL ADAN; TÜRKMENLER VATANDASIZ BIRAKILIYOR

"BÜTÜN YOLLAR TÜRKİYE'YE TEHDİDE ÇIKIYOR"

"EL BAB'DAKİ MÜCADELE YERİNDEDİR"

'nin Suriye sınırları içerisinde sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatını değerlendiren, "El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dediMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sosyal medyada dolaştırılan ve iki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet temalı video eğer doğruysa, eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu 13'üncü Dönem Sertifika töreninde yaptığı konuşmada, DEAŞ'ın 2 Türk askerini yaktığı iddia edilen videoya ilişkin, "Sosyal medyada dolaştırılan ve iki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet temalı video eğer doğruysa, eğer bu canilik yapılmışsa IŞİD'in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab şerefsiz zebanilerin tepesine yıkılmalı, alayı birden yakılmalıdır. Bu videonun gerçekle ilgisi var mıdır? IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren şüphe ve merak derhal giderilmelidir. IŞİD'i ihmal edip Orta Doğu'ya salan karanlık ve kalleş küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldur. ABD'nin dış politikası zannederim yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir" ifadelerini kullandı.MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin S'nda yaptığı konuşmada "Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dedi."Bir yandan FETÖ diğer yandan kanlı ikizi PKK, DAEŞ Türkiye'ye kast etme yarışına girdiler. 2016 yılı terör parantezine alındı, canlı bombalar sinemizde patladı. Türkiye kan kaybetmektedir, Türk milleti infaz ve ihanet kıskacındadır.Hiçbir küresel komplo Türkiye'nin teslimini göremeyecektir. Bu millet bağımsızlığını kurtarmak için gerekirse hep birlikte şehitliğe hazırdır. Türk milleti vatanı namus görmektedir. Ne diyordu Metehan hasımlarına: Benden eyerimi isteyin, atımı isteyin, çadırımı isteyin yine vereyim.Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem veremem. 2'inci Abdülhamid nasıl seslenmişti: Bir karış toprağını dahi olsa vatanımı satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir.Millet olmanın en bariz vasfı insanları birleştiren ortak noktaların olmasıdır. İç savaş çıkarmak istiyorlar, oyuna gelmeyelim.Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız.Bu arada MHP'li Celal Adan, "Türkmenler vatansız bırakılıyor, Ortadoğu coğrafyası yeniden ve vicdansızca kurgulanıyor, haritalar çiziliyor ve ne hikmetse bütün yollar Türkiye'ye tehdide, tacize çıkıyor. Bütün hesaplar Türkiyemizin geleceğini ateşlere atmak üzere yapılıyor" dedi"DEAŞ tehdidinden kurtulmamız için El Bab'daki mücadelemiz yerindedir, elzemdir ve kesin sonuç alınıncaya kadar devam etmesi zaruridir." ifadesini kullandı., yaptığı yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin El Bab bölgesinde çetin bir mücadele verdiğini belirtti. Bu dönemde birlik ve bütünlük içinde, yekvücut olarak TSK'ya herkesin destek olması gerektiğini vurgulayan Adan, Türk askerinin bölgedeki durumunun her türlü siyasi mülahazanın üzerinde anlamlar içerdiğine dikkati çekti.Adan, "Türkmenler vatansız bırakılıyor, Ortadoğu coğrafyası yeniden ve vicdansızca kurgulanıyor, haritalar çiziliyor ve ne hikmetse bütün yollar Türkiye'ye tehdide, tacize çıkıyor. Bütün hesaplar Türkiyemizin geleceğini ateşlere atmak üzere yapılıyor. Bütün stratejiler, Türk milletini helal coğrafyasında huzursuz etmek için hayata geçirilmek isteniyor." ifadelerini kullandı.Suriye'de uzun yıllardır devam eden savaşın ve istikrarsızlığın, bölgeyi bütün güçlerin arenasına çevirdiğini belirten Adan, milyonlarca insanın yurdundan edildiğini aktardı."Suriye sorununun başından bugüne dek en büyük olumsuzlukları Türkiye yaşamıştır. Yurt içinde terör olaylarının artmasından canlı bombalara ve hain eylemlere kadar son yıllarda başımıza gelen her şeyin kökünde, kökeninde, temelinde Suriye ve onun bölgemizde yarattığı kaos ve istikrarsızlık vardır. PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ ve daha onlarca terör örgütü bu kaos ortamında kendine bir alan açmanın derdine düşmüştür ve tüm bu örgütler bir şekilde başka ülkelerin taşeronluğunu yaparak ayakta kalmışlardır. Yine bunların hepsi Türkiye ve Türk milleti düşmanlığı üzerinde ittifak etmişlerdir."Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör örgütlerinin yanı sıra Türkiye'ye karşı ittifaklara karşı da mücadele verdiğinin altını çizen Adan, şer odaklarının palazlanmasına ve can yakmasına göz yumulamayacağını ifade etti., "tehdidinden kurtulmamız için El Bab'daki mücadelemiz yerindedir, elzemdir ve kesin sonuç alınıncaya kadar devam etmesi zaruridir. DEAŞ'ın Türkiye sınırından uzaklaştırılması, Afrin ile Kobani arasındaki bağın koparılması ve bu şer odağının kaynağında imha edilmesi için bu mücadele büyük önemdedir." açıklamasını yaptı.Halep başta olmak üzere boşaltılan yerlere PYD'nin yerleşmesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Celal Adan, Türkiye'nin zorlu süreçte bölgedeki alanını genişletmek, pekiştirmek ve sağlama almak durumunda olduğunu kaydetti.