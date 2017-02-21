Bahçeli; Gerekirse Rakka'ya milli kudret yıldırım gibi inmeli

Bahçeli; MHP her türlü kupmasa ve oyuna rağmen ayakta

partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar veriyor. Bahçeli son iç ve dış gelişmeleri değerlendirdiği toplantısında şunları söyledi:"MHP kaostan seçim yapan parti olmamıştır. Bizim sorumluluklarımız vardır. Bizim ecdadımıza karşı vefa ve sadakat borcumuz da bilinmektedir. Bizim gelecek nesillere şimdiden yapacaklarımız, yapmak zorunda olduğumuz görevler vardır. Türkiye Cumhuriyeti Anadolu coğrafyasında kahramanların fedakarlıklarıyla kurulmuştur. Aynı zamanda bekası ve ebedeliği şehitlerimizle tescillenmiştir. Türkiye'nin hak ve hukukundan taviz vermek asla onaylayamayacağımız bir çürümedir, böylesi bir şuursuzluk cehennemin diğer ismidir. Hiçbir behbahtın bize parmak sallamasına tahammül edemeyiz.MHP, her türlü kumpasa, her kirli oyuna rağmen diridir, dimdik ayaktadır. Direncimi kırmak isteyenler çok bekleyecektir. Kervan yağmacıları bir kez daha arkalarına bakmadan kaçacaktır. Hain ve işbirlikçiler bu davayı aşamayacak, Türk-İslam ülküsünü alt edemeyeceklerdir. Önümüze engel çıkarıyorlarmış yıkar geçeriz, ayağımıza çelme takıyorlarmış üzerinden atlarız, karşımıza saf saf dizilip hareketimizi durduracaklarmış alayını yıkarız. Ahlakını tüketmiş, fikren tükenmiş kim ya da kimler varsa bizimle boy ölçüşemez, bizimle aşık atamaz.Türkiye'nin tarihi temellerinen kopmadan, milli yeminlerden ayrılmadan, yenilenen sistem yapısıyla devamı şarttır. Mazisi asırlara dayanan ve muhtaç olunan uzlaşma, kucaklaşma ve dayanışma ruhuna ihtiyaç hasıl olmuştur. Bize dönük ahlaksız suçlamaların amacı da milli mutabakat zeminini çökertmektir. Türkiye düşmanları maşalarını, iplerini gevşeterek ortalığa salmıştır. Ne kadar hıyanet ehli varsa iştahla taarruzadadır. Sayıyorlar ki başaraşacaklar, sanıyorlar ki Türkiye'nin sırtını yere getirecekler. Bilmiyorlar ki bunların küfrü 80 milyon Türk vatandaşı başlarına geçirecektir.Türkiye olağanüstü şart ve dönemdedir. El Bab sonuç vermiş, kentin büyük bölümünde kontrol sağlanmıştır. Türkiye'nin El Bab'da mevzi kazanımı, terörizmi odağında etkisiz hale getirmesi bakımından önemlidir. Rakka operasyonu sıradadır. Konuyla ilgili görüşmeler yoğunlaşmıştır. İddia odur ki, İncirlik'in seçilmesi Rakka operasyonun harekat merkezi olarak kullanılması düşünülmektedir.Türkiye'nin ABD ile Rakka operasyonu ile iki ayaklı taslak plan paylaşıldığı anlaşılmaktadır. ÖSO'nun Tel Abyad'dan girip Rakka'ya yönelmesidir. İkinci olarak da El Bab'da Menbiç ve buradan Rakka'ya harekettir. Burada zorlu coğrafi şartlar bilinen gerçektir. YPG'nin doğudan bağımsız girmesi, ÖSO'nun da kuzeyden güneye ilerlemesi ABD'nin talepleri arasındadır. Türkiye hiçbir şart altında terör örgütü YPG/PYD ile aynı çizgide olması düşünülemeyecektir. Başbakan'ın MGK'da 'Prensipte anlaşırsak doğrudan operasyona girmeyeceğiz. Taktik, destek vereceğiz. ÖSO önde biz arkada olacağız' ifadeleri yeni bir boyut getirmiştir. Gerekirse Rakka'ya milli kudret yıldırım gibi inmelidir. Mesele Türkiye'nin savunmasıdır. Rusya ve İran'ın izleyeceği politikalar da titizlikle izlenmeli, işbirliği ve diyalog kanalları açık tutulmalırıdır. Rusya'nın PYD'ye kucak açması dikkatlerimizden kaçmamaktadır. Moskova'daki bölücülük konfrenansına HDP'den de katılımlar olması bizim için ihanettir. Astana ve Cenevre süreçlerine sekte vurulması konusunda Rusya'nın heves içinde olması bizim için iyi okunmayacaktır.Ortadoğu yanarken ülkemiz hiç rahat değildir. FETÖ iblisinin 15 Temmuz darbe kalkışmasının tamiratı arzulanan seviyede değildir. Milli hafızalardan çıkmayacak bu temmuz akşamı, Türk milletinin esarete diz çöktürülmesi planlanmıştır. TBMM bombalanmış, millet kurşulanmış, 248 vatan evladı da şehadet şerbetinden içmiştir.Ortadoğu yanarken ülkemiz hiç rahat değildir. FETÖ iblisinin 15 Temmuz darbe kalkışmasının tamiratı arzulanan seviyede değildir. Milli hafızalardan çıkmayacak bu temmuz akşamı, Türk milletinin esarete diz çöktürülmesi planlanmıştır. TBMM bombalanmış, millet kurşulanmış, 248 vatan evladı da şehadet şerbetinden içmiştir. Hiç kuşku yok ki 15 Temmuz darbe teşebbüsü son 2 asrın en adi, en korkunç cinayet girişimidir. Tanklara perde çeken, havada karada darbecilere pençe vuran aziz milletimizdir. ABD'nin bu teröristi Türkiye'ye derhal iade etmesi insanlığın teyiti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin canlanmasına hizmet edecektir. Tehlikenin farkına hala varamamış, siyaset ve sosyal çevrelerin mevcudiyeti meselenin başka kaygı verici yanıdır. FETÖ'nün PKK'dan, IŞİD'den, DHKP-C'den eksiği yok fazlası vardır. 15 Temmuz düşmanlığı Türk vatanının imhası, Türk devletinin tarihten silinmesi vahim bir plan olarak devrededir. Bu tehdit geçmemiş, uygun zamanın gelmesi için beklemeye alınmıştır.Bin yıldır İslam'ın inmeyen kılıcı, vatanı bölüşmek isteyenler 15 Temmuz'un tam ortasındadır. Biz Türklüğün bekasını düşünmek, Türk milletinin istiklalini korumak mecburiyetindeyiz ki bu yüzden 16 Nisan'a evet diyoruz. Selçuklu ve Osmanlı'nın devamı olan Türkiye'ye Irak ve Suriye haçlısı yaparak kökünü kurutmak isteyenler 15 Temmuz'da işbaşı yapmıştır. Eğitim, emniyet, STK'lar gibi alanlarda konuşlanmış hayasızlar destek vermiştir. Bu yeni değildir, arkası da kesilmeyecektir. Senaryo hep aynıdır. Çanakkale'de şamarladıklarımız, Sakarya'da şaşkına çevirdiklerimiz, Dumlupınar'da kovaladıklarımız 15 Temmuz'da karşımıza çıkmıştır. 15 Temmuz Türk milletine yeni bir Serv dayatmasıdır. Linç kampanyasıdır. Eğer 15 Temmuz süreciyle su üstüne çıkan işgal ve darbe mekaniği tamamen silinmezse, Türkiye'nin bu coğrafyada yaşaması zora girecektir. Belki de imkansızlaşacaktır. Tehlike yakın ve büyüktür. Şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı kaç vatan evladı yok edilecek, vatansızlığa sürüklenecekti? Devlet yıkılıp, vatan elden gitseydi ne yapacaktık? Bir zamanlar başbakan olacağım diye bağıranlar nasıl cevap verecektir? Halep yolunda deve izi saymayın, kargayı bülbül diye satmaya kalkmayın. Hiç kimse yemez, hiç kimse yutmaz. Kazdığınız kuyuya bir kez daha düşeceksiniz.15 Temmuz feci bir olaydır. Zamanla sis perdesi aralanacaktır. Yurtta Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğu, siyasi kadrosu ortaya çıkacaktır. 15 Temmuz'un karanlıkta kalan yüz ve isimleri öğrenmek en doğal haktır. Darbe şakşakçıları, FETÖ'nün kripto elemanları kimdir? FETÖ'nün kodaman ve hatırlı simaları nerelerde gizlenmektedir. 100 bine yakın kişi mesleklerinden ihraç edilmiştir.Bugüne kadar 3 bin 886 hakim ve savcının ihracı sağlanmıştır. Bu Türk adaletinin ne hale düşürüldüğünün kanıtıdır. FETÖ elebaşı adaletin terazisini kırmıştır. Yıllarca kim haklı, kim haksız birbirine geçmiştir. Masum musun, mahkum mu belli olmamıştır. Nerede FETÖ orada haksızlık, nerede FETÖ orada pisliktir. Onbinlerce kişi tutukludur ancak ortada dişe dokunur isimlere tesadüf edilebilmiş değildir. Pensilvanya'nın kapısında nöbet bekleyen meşhur siyasetçilerden hiçbir iz yoktur.Bazı akademisyenlerin konforu bozulunca ortalık karışmıştır. FETÖ ve PKK çizgisinde bulunmaktan rahatsızlık duymayan küçük bir grup hukuk mahallelerine uğrayınca rahatsızlık duyuyorlar. Üniversiteleri tekellerine alanların timsah gözyaşlarına bu milletin karnı toktur. Kimin suçu varsa, kim suçsuzsa Türk mahkemeleri hükmünü verecektir.Bunlar oluyorken 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast yapmak isteyen darbecilerin yargınlanmasına başlanmıştır. Türk adaletinin bu darbeci ve diğerlerini en ağır şekilde cezalandıracağına inancım tamdır. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz idam istiyorsa bize düşen bunu Meclis'te yapmaktır. AKP top çevirmesin, zamana oynamasın. İdamda samimiyse MHP'nin sözü söz buna kayıtsız şartsız destek verecektir. 15 Temmuz Türkiye için dönüm noktasıdır.