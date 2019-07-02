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Bakanlık düğün magandaları için harekete geçti

Her yıl düğün ve kına eğlencelerini kana bulayan düğün magandaları için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 81 ile genelge göndererek magandalara karşı önlem alınmasını istedi..

Bakanlık düğün magandaları için harekete geçti

Her yıl düğün ve kına eğlencelerini kana bulayan düğün magandaları için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 81 ile genelge göndererek magandalara karşı önlem alınmasını istedi..

02 Temmuz 2019 Salı 10:50
Bakanlık düğün magandaları için harekete geçti

Bakanlık düğün magandaları için harekete geçti


Hayatlarının en mutlu gününde, en yakınlarının neden olduğu ölüm ve yaralanmalarla kabusu yaşayanların, sevdiklerini, yakınlarını düğün ve nişan gecelerinde maganda kurşunlarıyla kaybedenlerin isyanını bakanlık sonunda duydu. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen genelgede düğün magandalarına karşı önlem alınmasını isteyerek, bu konuda çalışma yapılmasını istedi.

MAGANDALARIN EN ÇOK CAN ALDIĞI MEVSİM

Yaz aylarının gelmesiyle düğün, nişan ve kutlama gibi etkinlikler artarken, İçişleri Bakanlığı, bu organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valilikleri tekrar uyardı. Bakanlık, bu tür etkinliklerde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması, hazırlanan farkındalık afişlerinin organizasyon yerlerine asılması, organizasyonlarda kolluk görevlisinin silahı ile havaya ateş etmesi halinde hakkında derhal disiplin işlemlerinin başlatılması hakkında geçen yıl illere gönderilen genelge kapsamında uygulamaya konulan valilik genel emirlerinin hassasiyetle uygulanması, bu konuda denetimlerin artırılmasını istedi.


Düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda silahla havaya ateş açılması nedeniyle yaşanan üzücü olaylar üzerine İçişleri Bakanlığı, geçen yıl 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı genelge göndermişti. Genelgede, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen önlemleri sıralanmıştı.

Bakanlığın geçen yıl gönderdiği ancak bu yıl için de geçerli olan önlemler şu şekilde:

TAAHHÜTNAME ALINACAK: Düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak.

AFİŞLER ASILACAK: Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" yazılı  afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak. 
 
KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA DİSİPLİN İŞLEMİ: Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

VALİLİKLERE KONTROLLERİ ARTIRIN UYARISI

Valiliklerce, bu önlemleri içeren “genel emirler” yayımlanarak yürürlüğe konuldu.Bakanlık valiliklere geçen yıl gönderdiği genelgeye ek olarak, yaz  aylarında düğün ve organizasyonların artacağını göz önünde bulundurularak, genel emirlere uygun olarak söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesini, kontrollerin arttırılmasını, mahallin şartlarına göre ilave tedbirlerin alınmasını istedi. Ayrıca bu denetimlerin bizzat valiler, kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından önemle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında bulunuldu.

YÜZDE 18,5 AZALDI

Bakanlığın valiliklerden almasını istediği bu önlemler, yaşanan üzücü olay sayılarının azalttı.  2018 yılı Eylül  ayı ile 2019 Haziran aylarında meydana gelen olay sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde  18. 5’luk bir düşüş görüldü.

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