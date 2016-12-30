İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında dün ve bugün yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi. BEDAŞ yaptığı açıklamada, 30-31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı kesintilerin iptal edildiği duyurdu.

Bakanlıktan elektrik arızaları ile ilgili açıklama geldi

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında dün ve bugün yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi. BEDAŞ yaptığı açıklamada, 30-31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı kesintilerin iptal edildiği duyurdu. Enerji Bakanlığı da Marmara Bölgesi'ndeki elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Kesintiler İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa süre içinde İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"