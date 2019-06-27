Bakırköy'ü beton yığınından mahkeme kurtardı





İstanbul'da yeşil alanlar ile sahil kesiminde betonlaşma korkunç boyutlara ulaşırken, şehir merkezlerinde eski hastanelerde kalan son yeşil alanlar rant çevrelerinin iştahını kabartıyor. Türkiye'nin en köklü sağlık kuruluşlarından biri olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yerleşkesine yapılması planlanan şehir hastanesi ile sosyal tesislere İstanbul 6. İdare Mahkemesi'den ret cevabı geldi. Bölgedeki yapılaşmanın önünü açacak proje ile ilgili kamu yararı görmeyen mahkeme, planlama ilkelerine de uyulmadığını tespit etti. Sibel Gülersoy imzasıyla Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan haberin detayları aşağıda:

Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne açılan imar planı değişikliğine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini iptal etti. Mahkeme, yeni planda kamu yararı görmeyerek planlama ilkelerine de uyulmadığını tespit etti.

"1 MİLYON METREKARELİK DEV ARAZİ"

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de içinde yer aldığı geniş arazi uzun bir süredir imar değişiklikleri ile gündeme geliyor. İçerisinde Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor. Çevresinde de önemli spor tesislerinin olduğu havalimanı yolu üzerinde bulunan 1 milyon metrekare büyüklüğünde alana değer biçilemiyor.

BAKIRKÖYLÜLER 10 BİN İMZA TOPLAMIŞTI

Bakırköylüler hastanenin imara açılmaması için 30 bin imza toplayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletmiş, İBB'li Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz'de İBB kürsüsünden imar planlarına itiraz etmişti.

İstanbul 6.İdare Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, 'Planlarda kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık görülmemiştir" diyerek, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu belirtildi ve imar plan değişikliği iptal edildi.

"TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTAR"

Mahkeme heyetinin oy birliği ile iptal ettiği kararda, "Dava konusu planda böylesi büyük bir sağlık tesisinin insan ve araç sirkülasyonunun yaratacağı trafik büyüklüğünün plan raporu ve plan hükümlerinde açıklanmamış olduğu dolayısıyla söz konusu plan değişikliğinin gerek parsel gerekse plan bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde planlama teknikleri ve şehircilik ilkeleri açısından belirsizlikler ve eksiklikler içermektedir" ifadelerine yer verildi.

Raporda, sağlık tesisinin yaratacağı trafik çekiminin planlarda gösterilen karayolu ulaşım sistemi ile karşılanabileceği konusunda ciddi şüpheler oluştuğu belirtildi. Raporda, hastane için yapılan planlamanın şehircilik ilkeleri ve kentin arazi kullanımı için uygun olmadığı, kamu kaynaklarının 6428 sayılı kanunda belirtilen yapım şeklinden bağımsız olarak kamuya ait taşınmaz açısından etkin ve verimli şekilde kullanılmadığı anlaşıldığından dava konusu planlarda kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine uyarlık görülmemiştir" denildi.

"MAHKEME KARARI BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM"

Konu ile ilgili görüştüğümüz Bakırköy Kent Savunması (BKS) Sözcüsü Dr. İlknur Türkoğlu projenin yeşil alanları yok sayan bir talan projesi olduğunu ve iptal edilmesinin büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "2017 yılının Nisan ayında arazi ile ilgili imar planlarında değişiklik yapıldı. O günden beri BKS olarak, imza kampanyaları düzenledik, basın açıklamaları yaparak konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Birkaç ay önce de imar planlarında değişikliğe gidilmişti bugün ise tamamen iptal edildi. Bu bölgenin korunması açısından büyük bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, alanın 1 milyon metrekare büyüklüğünde olduğunu belirterek, 'İçerisinde tarihi kalıntılar, sit alanları, anıt ağaçlar olan bu bölgede yapılaşma beraberinde büyük bir yoğunluğu da getirecek. Raporda, iptal etme gerekçesi olarak buna da yer verilmiş. Biz de BKS olarak artık alanın yeşillendirilmesi için çalışacağız, orada bir orman oluşturmayı planlıyoruz" dedi.