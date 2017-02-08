Balıkçı ağlarına 700 kiloluk dana takıldı

Balıkçı ağlarına takılan 700 kiloluk dana leşi deniz kirliliğinni geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça ilginç. Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde balık tutmak için tekne ile açılan balıkçıların ağına bu kez balıkla birlikte 700 kiloluk bir dana leşi takıldı.Kandırasahilinde Hicaz adlı tekne ile limandan açılanveadlı balıkçılar ağlarına büyük ağırlıkta bir av takılınca heyecan içerisinde ağı tekneye çekmeye başladı.Ali ve Deniz Koç bir süre sonra ağları çektiklerinde balıklarla birlikte yaklaşık 700 kilo ağırlığında bir dana leşini görünce şoke oldu. Balıkçılar, dananın yurt dışından ithal edilen hayvanları taşıyan bir gemiden düşmüş olabileceğini tahmin etti.