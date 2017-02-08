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08 Şubat 2017 Çarşamba 20:24

Balıkçı ağlarına 700 kiloluk dana takıldı

Denize açılan balıkçıların ağına takılan 700 kiloluk dana görenleri dehşete düşürdü. Dana leşinin nereden sürüklediği tam olarak bilinmiyor, balıkçı ağlarına daha önce de aynı bölgede dev kamyon lastikleri takılmıştı

Balıkçı ağlarına 700 kiloluk dana takıldı
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Balıkçı ağlarına 700 kiloluk dana takıldı


Balıkçı ağlarına takılan 700 kiloluk dana leşi deniz kirliliğinni geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça ilginç. Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde balık tutmak için tekne ile açılan balıkçıların ağına bu kez balıkla birlikte 700 kiloluk bir dana leşi takıldı.

Kandıra Kefken sahilinde Hicaz adlı tekne ile limandan açılan Ali Koç ve Deniz Koç adlı balıkçılar ağlarına büyük ağırlıkta bir av takılınca heyecan içerisinde ağı tekneye çekmeye başladı.

Ali ve Deniz Koç bir süre sonra ağları çektiklerinde balıklarla birlikte yaklaşık 700 kilo ağırlığında bir dana leşini görünce şoke oldu. Balıkçılar, dananın yurt dışından ithal edilen hayvanları taşıyan bir gemiden düşmüş olabileceğini tahmin etti.
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