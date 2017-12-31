Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı



Son Dakika Balıkesir'de deprem, Balıkesir yeni yıla girmeye hazırlanırken, 4.3 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Erdek ilçesi açıklarında meydana gelen deprem Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi. Saat 23.12'de meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak duyruldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nin 12.4 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi. Erdek adası ile Marmara Adası arasında oluşan deprem, Bandırma ve karacabey başta olmak üzere hissedildiği çok sayıda yerleşim biriminde korkuya neden oldu. Deprem'in merkez üssünün 1999 deprem felaketine neden olan fay hattına yakınlığı korkuyu daha da artırdı. Son Dakika Deprem

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