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20 Nisan 2017 Perşembe 17:35

Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı

Balıkesir Bigadiç yakınlarından meydana gelen depremin şiddeti 4.3 olarak hissedildi. Deprem yerin 5 KM derinliğinde oluştu.

Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı
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Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı


Son Deprem, Balıkesir'de deprem oldu. Balıkesir Bigadiç akşam saatlerinde 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Balıkesir Bigadiç'e bağlı Yukarıgöçek köyü olduğu bildirildi.

Son Depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 17.11'de meydana gelen deprem Balıkesir çevresinde yoğun olarak hissedildi.
Yerin 5 Km derinliğinde oluşan depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor. Mesai saatinin bitiminden hemen sonra meydana gelen deprem Göbül, Değirmenciler, Sındırgı, Düvertepe, Dursunbey, Sındırgı ve çevresinde korkuya neden oldu.

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