Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı

. Balıkesir Bigadiç akşam saatlerinde 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Balıkesir Bigadiç'e bağlı Yukarıgöçek köyü olduğu bildirildi., Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 17.11'de meydana gelen deprem Balıkesir çevresinde yoğun olarak hissedildi.Yerin 5 Km derinliğinde oluşan depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor. Mesai saatinin bitiminden hemen sonra meydana gelen deprem Göbül, Değirmenciler, Sındırgı, Düvertepe, Dursunbey, Sındırgı ve çevresinde korkuya neden oldu.