﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mart 2017 Çarşamba 22:23

Balıkesir'de deprem; Balıkesir Gönen 4.1 ile sarsıldı

Gönen'de deprem. Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Çatak Köyü yakınlarında meydana gelen deprem 4.1 olarak ölçüldü.

Balıkesir'de deprem; Balıkesir Gönen 4.1 ile sarsıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Balıkesir'de deprem; Balıkesir Gönen 4.1 ile sarsıldı

Gönen'de deprem,

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Çatak Köyü yakınlarında deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi'ne yakınlığı dikkat çekiyor.
Çanakkale'de başlayan depremler bölgenin kuzeyine yayılarak devam ediyor.
Son Depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 23.09'da meydana gelen deprem yer yüzeyinin 7 KM derinliğinde oluştu. Deprem Balıkeğsir başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde korkuya neden oldu.
Deprem Yenice, Balıkesir İl Merkezi, Susurluk ve Biga'da da hissedildi. Depremle ilgili ayrıntılar  devam ediyor.
Samsatta okullara 2 gün deprem tatili
Samsat’ta okullara 2 gün deprem tatili
Deprem olan bölgede okullar tatil
Deprem olan bölgede okullar tatil
Hatay#039;da deprem: 4.4, Erzin ve Osmaniye 4.4 ile sallandı
Hatay'da deprem: 4.4, Erzin ve Osmaniye 4.4 ile sallandı
İstanbul#039;da 7 şiddetinden büyük deprem bekleniyor
İstanbul'da 7 şiddetinden büyük deprem bekleniyor
Antalya Korkuteli#039;nde deprem; Deprem bu kez Antalya#039;da
Antalya Korkuteli'nde deprem; Deprem bu kez Antalya'da
Adana Kozan#039;da deprem; Kozan 4.0 ile sallandı
Adana Kozan'da deprem; Kozan 4.0 ile sallandı
Ağrı#039;da deprem 4.5
Ağrı'da deprem 4.5
Çanakkale#039;de deprem 4.9
Çanakkale'de deprem 4.9
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Gönende DepremSon DepremlerDeprem
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu
Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak dikti Vatandaşlar, PKK'ya kızdı sınıra bayrak...
İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını İBB izin vermedi İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını...
Diyarbakır'da Nevruz bayramı coşkuyla kutlandı Diyarbakır'da Nevruz bayramı coşkuyla kutlandı
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı, 6 terörist öldürüldü Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı,...
Yukarı Çık

Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu
Daha önce Mersin'de düzenlenen salon toplantısını organize eden çevreler bu kez de Bartın'da...

Haberi Oku