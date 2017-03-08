Balıkesir'de deprem; Balıkesir Gönen 4.1 ile sarsıldı

Gönen'de deprem,
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Çatak Köyü yakınlarında deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi'ne yakınlığı dikkat çekiyor.
Çanakkale'de başlayan depremler bölgenin kuzeyine yayılarak devam ediyor.
Son Depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 23.09'da meydana gelen deprem yer yüzeyinin 7 KM derinliğinde oluştu. Deprem Balıkeğsir başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde korkuya neden oldu.
Deprem Yenice, Balıkesir İl Merkezi, Susurluk ve Biga'da da hissedildi. Depremle ilgili ayrıntılar devam ediyor.