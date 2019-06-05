Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
90346
ALTIN
244.543
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.2780
EURO
6.5566

Balıkesir Kepsut'ta feci kaza, baba kız can verdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen feci kazada, 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar, doğum gününde can verdi babası ile can verdi..

Balıkesir Kepsut'ta feci kaza, baba kız can verdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen feci kazada, 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar, doğum gününde can verdi babası ile can verdi..

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
Balıkesir Kepsut'ta feci kaza, baba kız can verdi

Balıkesir Kepsut'ta feci kaza, baba kız can verdi

Ramazan Bayramı tatilinde yollarda trafik canavarı adeta kol geziyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün meydana gelen kazada, babası Erkan Çomar (32) ile birlikte yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar'ın, aynı gün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
Kent merkezinde oturan Erkan Çomar (32), dün eşi Hande Çomar (29) ve kızı Rahime Eda ile birlikte aile büyükleriyle bayramlaşmak için Kepsut'a gitmek için 10 V 1455 plakalı otomobille yola çıktı. Erkan Çomar yönetimindeki otomobil, ilçenin Eşeler Mahallesi yol ayrımına yaklaştığında, karşı yönden gelen İbrahim Baytekin yönetimindeki 17 HK 600 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

İki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Rahime Eda Çomar yaşamını yitirdi, Erkan Çomar ve Hande Çomar çifti ile diğer araçta bulunan İbrahim Baytekin, Recep Baytekin ve Ahmet Baytekin ise yaralandı.

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Erkan Çomar  doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Minik Eda ve babası Erkan Çomar´ın cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada, babasıyla birlikte kazada yaşamını yitiren Rahime Eda Çomar'ın dün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Çomar çiftinin, bayrama denk gelen kızlarının doğum gününü kutlamaya hazırlandıkları ifade edildi.

Asırlık 'Ziraat Mektebi' turizme kazandırılacak
Asırlık 'Ziraat Mektebi' turizme kazandırılacak
Gizem'i kaçıranlara 10 yıl hapis cezası
Gizem'i kaçıranlara 10 yıl hapis cezası
88 yaşındaki CHP''liden kılıçdaroğlu'na övgü (2)
88 yaşındaki CHP''liden kılıçdaroğlu'na övgü (2)
(Görüntülü Haber) 88 yaşındaki CHP'liden Kılıçdaroğlu'na övgü
(Görüntülü Haber) 88 yaşındaki CHP'liden Kılıçdaroğlu'na övgü
88 yaşındaki CHP'liden Kılıçdaroğlu'na övgü
88 yaşındaki CHP'liden Kılıçdaroğlu'na övgü
Kepsut'ta derede kaybolan 3 kişiden birinin cesedi bulundu
Kepsut'ta derede kaybolan 3 kişiden birinin cesedi bulundu
Son Güncelleme: 05.06.2019 16:54
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Atatürk Şehir HastanesiBalıkesirKepsutRamazan Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keşke Kurtuluş Savaşı'nı kaybetseydik diyen imam açığa alındı
Keşke Kurtuluş Savaşı'nı kaybetseydik diyen imam açığa alındı
Çorlu'da feci kaza, 5 ölü var
Çorlu'da feci kaza, 5 ölü var
Atama bekleyen Kevser öğretmen canına kıydı
Atama bekleyen Kevser öğretmen canına kıydı
Gölcük'de Suriyeli'ler saldırdı, ilçede gerginlik sürüyor
Gölcük'de Suriyeli'ler saldırdı, ilçede gerginlik sürüyor
17 Ağustos depreminde çöken Körfezde batık şehir 
17 Ağustos depreminde çöken Körfezde batık şehir 
İstanbul sahilleri Antalya'ya benzedi
İstanbul sahilleri Antalya'ya benzedi
Bayram'da hava durumu, İstanbul için yağmur uyarısı
Bayram'da hava durumu, İstanbul için yağmur uyarısı
Ehliyetsiz kadın sürücü iki yaşlı kadını ezerek öldürdü
Ehliyetsiz kadın sürücü iki yaşlı kadını ezerek öldürdü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort