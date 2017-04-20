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20 Nisan 2017 Perşembe 16:57

Balıkesirli şehii binlerce kişi uğurladı

Balıkesirli şehii binlerce kişi uğurladı
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Balıkesirli şehii binlerce kişi uğurladı

Tunceli'nin Pülümür ilçesi'nde Sikorsky tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli, memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Değirmenli Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve iki çocuk babası şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin dün akşam askeri uçakla Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'ne getirilen cenazesi, Başçeşme Mezarlığı Morgu'na konuldu. Şehit polisin meslektaşları tarafından alınan Türk bayrağına saılı naaşı, bugün sabah saatlerinde, ambulansla son kez kırsal Değirmenli Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Şehidin eşi Rebia Dereli, kızı Betül Dereli (19) ve oğlu Enes Dereli'nin (17), tabuta sarılarak ağlamaları yürekleri dağladı.

KÖY MEYDANINDA CENAZE NAMAZI KILINDI

Şehit polis için öğlende mahalle meydanında cenaze namazı kılındı. Yakınları ve arkadaşları özellikle şehidin oğlu Enes Dereli'yi teselli etmekte zorlandı. Şehidin Parkinson hastası olan eşi Rebia Dereli, cenaze töreninin yapıldığı alana sedye ile getirilip, götürüldü. Acılı eş dakikalarca tabutun başında oturdu ve eşiyle vedalaştı.

Cenaze törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Kasım Bostan ve Ali Aydınlıoğlu, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz  Zeybek, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin yöneticileri, şehit aileleri, öğrenciler ve binlerce vatandaş katıldı. Vali Yazıcı şehidin babası İbrahim Derelive ailesine başsağlığı diledi.

Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit polis memuru Dereli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı. Ardından cenazeye katılan yakınları ve katılan kalabalık tabutu mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı. Şehit polis memuru Dereli, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, cenazeye çelenk gönderdi.


 
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