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10 Haziran 2017 Cumartesi 08:32

Bandırma'ya Şehit ateşi düştü

Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Jandarma Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu şehit düştü.

Bandırma'ya Şehit ateşi düştü
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Bandırma'ya Şehit ateşi düştü

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Jandarma Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu şehit düştü.
Rize'nin Kendirli ilçesi doğumlu olan Fazlıoğlu'nun hain saldırıdan yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştüğü öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun ailesinin Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, şehit askerin naaşının defin işlemlerinin nerede yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

 
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