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24 Mart 2017 Cuma 23:25

Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu

Daha önce Mersin'de düzenlenen salon toplantısını organize eden çevreler bu kez de Bartın'da ortaya çıktı. Özdağ'ın konuşma yaptığı salon önünde toplanan 10 kişilik grubun sloganları cılız kalsada, polis ekipleri fiziki bir saldırı ihtimaline karşı önlem aldı.

Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu
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Bartında Özdağ'a 10 kişilik tepki organizasyonu

Bartın Haberleri, MHP Genel Başkan adaylığı sonrası partiden ihraç edilen Prof.Dr. Ümit Özdağ'a yönelik organize tepkiler sürüyor. Daha önce Mersin'de düzenlenen salon toplantısını organize eden çevreler bu kez de Bartın'da ortaya çıktı. Özdağ'ın konuşma yaptığı salon önünde toplanan 10 kişilik grubun sloganları cılız kalsada, polis ekipleri fiziki bir saldırı ihtimaline karşı önlem aldı.



MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Bartın'da referandum çalışmaları kapsamında konferans vereceği bina önünde toplanan 20 kişilik ülkücü grup tarafından protesto edildi.
Bartın Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda konferans veren Özdağ, bina önünde toplanan grup tarafından protesto edildi. 'Davayı sattın davayı', 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganları atan grup, polisin uyarıları ardından olaysız dağıldı. Konferansa CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya ve çok sayıda davetli katıldı. 16 Nisan referandumunda ‘evet’ çıkması durumunda ülkede neler olabileceğini anlatan Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, şöyle konuştu:
"Evet çıkarsa, bir erken genel seçim ihtimali doğar. AKP-MHP ortaklığı yerine AKP-HDP ortaklığı olur ve anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi de konuşulmaya başlanır. Güneydoğu Anadolu’da ilk bölgesel oluşum çalışmaları başlar. Ekonomi ağır bir kriz içerisinde, bu kriz bir resesyona dönüşür. Türkiye çok daha büyük maliyetlerle dış borç bulabilir belki, yabancı sermaye zaten gider. Türk sermayesinin yasama, yürütme ve yargının birleştiği bir ülkede kalması çok mümkün gözükmüyor. Bütün bunların oluşturduğu baskıyı ortadan kaldırmak için, Ekim 2017’de Kıbrıs’ta referandum yapılacağı duyuruldu. Türkiye, Ekim 2017’den önce askerlerini çeker ve garantörlük süresini 10 sene ile sınırlandırır. 10 sene sonra artık Türkiye'nin garantörlüğünün sona ereceğini görürüz. 10 sene çok uzun bir süre değil. 10 sene sonra Kıbrıs'ta tekrar bir iç savaş çıkar. 2019 yılı seçimlerinden önce 3.5 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık verilir. İşte ben bu yüzden Bartın'dayım. Bunlar olmasın diye çalışıyorum."
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