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Başakşehir Belediyesi, gazilerini unutmadı

“19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla Başakşehir’de ikamet eden 120 şehit yakını, gazi ve aileleri katıldığı özel bir anma programı düzenlendi.

Başakşehir Belediyesi, gazilerini unutmadı

“19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla Başakşehir’de ikamet eden 120 şehit yakını, gazi ve aileleri katıldığı özel bir anma programı düzenlendi.

19 Eylül 2017 Salı 16:18
Başakşehir Belediyesi, gazilerini unutmadı

Başakşehir, gazilerini unutmadı


Başakşehir’de ikamet eden Kore, Kıbrıs ve 15 Temmuz Gazileri ve şehit yakınları, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kahvaltıda buluştu. Başakşehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa, Başakşehir’de ikamet eden 120 şehit yakını, gazi ve aileleri katıldı. Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’in ev sahipliğinde gerçekleşen özel anma programına; Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hamdi Karakuz, Başakşehir Müftüsü Remzi Pehlivan, İlçe Sağlık Müdürü Doğan Uysal, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Pelin Şavlı Emiroğlu katıldı.


“Her zaman yanınızdayız”


Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Gaziler Günü’nü kutlayarak şehit ve gazilerimiz sayesinde ülkemizde huzurla yaşayabildiğimizi ifade etti. Uysal, “Biz millet olarak özgürlüğünü kaybetmemiş birkaç millet arasındayız. Temennimiz her zaman barış ve insanların dostça yaşaması. Barış ve özgürlük için mücadele etmek gerekiyorsa tüm vatandaşlar olarak buna hazırız. İlçemizdeki şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Kaymakamımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, gazi ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımızla sizlerin ihtiyaçlarını karşılamakla mükellefiz” diye konuştu. Kaymakam Tekin ve Başkan Uysal kahvaltı sonrasında şehit yakınları ve gazilerle tek tek selamlaşarak, günlerini kutladı.

Son Güncelleme: 19.09.2017 16:21
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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