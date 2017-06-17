Başbakan Binali Yıldırım, sahuru Lice'de Mehmetçik'le yaptı

ASKERLERİN AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

"MİLLETİMİZ SİZİN BAŞARINIZ İÇİN DUA EDİYOR"

"BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR"

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü, uyuşturucu tarlalarına sürekli baskınların yapıldığı'de Alay karargahı, sahurda Başbakan'ı ağırladı. Yıldırım, ziyareti sırasında operasyonda ve nöbette olan askerlerle de telsiz görüşmesi yaptı.Yıldırım, ziyarette alaydaki bazı askerlerin ailelerini arayarak, telefonda görüştü.isimli askerin babasıyla telefonda görüşen Yıldırım, "Ramazanınız mübarek olsun, Harun'la beraberiz. Hanımefendiye, ev halkına selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Harun'un durumu gayet iyi." dedi.Askerin annesinin çay daveti üzerine Yıldırım, "Biz şimdilik burada Harun'un misafiriyiz, bir dahaki sefere size de geliriz, düğünde." ifadesini kullandı.isimli askerin ailesiyle görüşen de Yıldırım, "Sahur yaptık, yemeğimizi yedik, şimdi yürüyüşe çıkacağız" diyerek espri yaptı.Başbakan Yıldırım'ın,isimli askerin annesine ise "Yusuf gayet iyi, 'Anam yavaş yavaş baksın, askerlik bitecek, bir aday arasın' diyor." esprisi üzerine renkli anlar yaşandı.Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, Mehdi Eker ve Fatih Şahin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile diğer yetkililer de eşlik etti.Başbakan Binali Yıldırım, "Terörün kökü kazınacak, bu beladan memleketi, milleti kurtaracağız." dedi.Yıldırım, teravih namazını'de kılmasının ardından 7. Kolordu Komutanlığına geçerek, buradan askeri helikopterle Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığına gitti.Başbakan Yıldırım ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığına gelişlerinde alay komutanı ve alayda görevli rütbeli personel karşıladı.Tören kıtasını selamlayan Yıldırım, ardından şeref defterini imzaladı. Yıldırım, daha sonra karargaha geçerek, bölgedeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin brifing aldı. Yıldırım, burada telsizle bölgede operasyon yürüten askeri personelle de görüştü.Bölgede görevli tüm askerlere başarı dileyen Yıldırım, telsizden, "Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, bütün milletimiz sizin başarınız için dua ediyor. Hepinizin alnından teker teker öpüyorum, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.Ardından alay yemekhanesine geçen Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar, Milli Savunma Bakanı Işık ve Kalkınma Bakanı Elvan, askerlerle bir araya geldi. Okunan duanın ardından, yemek yenildi.Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, sahur sonrası yaptığı konuşmada, şu değerlendirmelerde bulundu:"Biz burada takım ruhu içinde mücadele ettik. Bu, yaptığımız mücadelelerin bir tanesi. Bunun sonucu olarak da yaptığımız faaliyetlerin devletin bütün organlarıyla beraber ahenk içinde yürütülmesi sonucu başarının daha da arttığına arkadaşlarımız şahit oldular, gördüler. Bunun hakkını arkadaşlara teslim etmek için huzurunuzda arz etmek istedim."Başbakan Yıldırım, sahur sofrasında bir araya gelen personeli işaret ederek, "Zaten gördüğümüz fotoğraf bunu ifade ediyor. Bu, gayet güzel eşgüdüm olduğunu ortaya koyuyor. Başarı da buradan geliyor yani birlikten kuvvet doğar. Bir sahur sofrasında beraber olmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Yaptığınız çalışmalara bizzat görerek şahit olduk. Bu iş, bir sevda işi, memleket sevdası olmayınca bu işler olmuyor. Bu terörün kökü kazınacak, bu beladan memleketi, milleti kurtaracağız." ifadesini kullandı.