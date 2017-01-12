Başbakan Yıldırım ile Bahçeli sabaha karşı

'de Anayasa değişikliği konusundaki tartışmalar devam ederken, oylamaların bitmesinin ardından sürpriz görüşme haberi geldi. Anayasa değişikliğinde ilk 4 maddenin kabulünün ardından Başbakanile MHP Genel Başkanıarasında yapılan görüşmenin içeriği henüz belli değil. Önceki gün CHP Genel Başkanı'nu ziyaret eden Başbakan Yıldırım'ın bugün de Bahçeli ile görüşmesi, Anayasa tartışmaları sırasında yaşanan gerginliğin giderilmesine yönelik olduğu bildiriliyor..TBMM'de Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme gerçekleşiyor. Gece yarısı yapılan görüşme halen devam ediyor. Görüşme sonrası her iki liderden de açıklama yapması bekleniyor.