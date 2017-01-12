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12 Ocak 2017 Perşembe 03:43

Başbakan Yıldırım ile Bahçeli sabaha karşı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lider Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme TBMM'de gerçekleşti.

Başbakan Yıldırım ile Bahçeli sabaha karşı
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Başbakan Yıldırım ile Bahçeli sabaha karşı

TBMM'de Anayasa değişikliği konusundaki tartışmalar devam ederken, oylamaların bitmesinin ardından sürpriz görüşme haberi geldi. Anayasa değişikliğinde ilk 4 maddenin kabulünün ardından Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmenin içeriği henüz belli değil. Önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Başbakan Yıldırım'ın bugün de Bahçeli ile görüşmesi, Anayasa tartışmaları sırasında yaşanan gerginliğin giderilmesine yönelik olduğu bildiriliyor..

TBMM'de Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme gerçekleşiyor. Gece yarısı yapılan görüşme halen devam ediyor. Görüşme sonrası her iki liderden de açıklama yapması bekleniyor.

 
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