Başbakan Yıldırım; Siz kalleş oldukça, biz kardeş olacağız

'dan teröre destek verenlere ve terör örgütlerine sert çıktı: Tüm terör örgütleri, alçaklar şunu bilsin ki; siz kalleş oldukça, biz daha fazla kardeş olacağız. Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağızBaşbakan Yıldırım, "Bugünlerde moda oldu: islamcı terörist. Bu islam düşmanlığıdır, müslümanlık düşmanlığıdır. Teröristin dini, kitabı, mezhebi, meşrebi olmaz. Terörist sadece ve sadece insanları öldüren bir makinedir" dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 'de gazi ve şehit yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Balçova Kaya Termal Otel'de 2 bin 300 kişinin katıldığı iftara Başbakan YIldırım'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican da eşlik etti. Başbakan Yıldırım için hazırlanan iftar masasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın yanı sıra şehit polis Abdullah Ortanca'nın annesi Saadet ve babası Recep Ortanca, şehit astsubay Furkan Yavaş'ın annesi Zeynep ve babası Sırrı, 2000 yılında şehit olan İstihbarat Binbaşı Erhan Oksal İşbilen'in eşi Hatice İşbilen ile şehir ve gazi derneklerinin başkanları katıldı. Tasavvuf müziği ve ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden iftar yemeğinin ardından kürsüye çıkan Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: "Şehitlerimiz oluyor milletçe canımız yanıyor. Bu millet kadirşinastır. şehidini kendi şehidi bilir. Ateş düştüğü yeri yakar ama bilin ki sizin evinize düşen her ateş Türkiye'nin bütün ailelerin evine düşen bir ateştir. Sizin derdinizle dertlenmek, yanınızda olmak bizim en büyük görevimizdir""Memleketin her bir tarafında yanyana, omuzomuza düşmana karşı koymuş, canlarını bu güzel memleket için seve seve feda etmekden çekinmemiş şehitlerimizin bizim nezdimizde yeri gökyüzünde parlayan birer yıldızdır. İzmir marşı ne diyor: İzmir'in dağlarında oturdum kaldım, şehit olanları deftere yazdım, öksüz yavruları bağrıma bastım, kader böyleymiş ey garip ana, kanım feda olsun güzel vatana. Bu kadir bilen millet öksüz yavruları bağrına basmayı, yüreği yanık anaların gözyaşını silmeyi bilmiştir. Her türlü düşman Türk analarından korksun. Türk anaları ya şehit olacaksın ya gazi diyerek, kınalar yakarak evlatlarını uğurladığı sürece biz bir ölür bin diriliriz bu vatan için. Tüm terör örgütleri, alçaklar şunu bilsin ki; siz kalleş oldukça, biz daha fazla kardeş olacağız. Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız. Bizler bu güzel vatan için kanlarıyla destanlar yazan bir milletin evladıyız"Konuşmasına Kurtuluş savaşı esnasında İzmir'in kurtuluşu için verdiği mücadeleyle kahraman olan Yüzbaşı Şerafettin'inin hikayesini anlatarak devam eden Yıldırım:"Yıl 2016, 15 Temmuz gecesi İzmir'de bir destan daha yazılır. Urla ilçesindeki Menteş kampına getirilen ve darbe girişiminin yapıldığı gece İzmir Valiliğini kuşatmak amacıyla şehir merkezine getirilmek istenen 400 harp okulu öğrencisini taşıyan kafile polis tarafından durdurulur. Darbecilerin başındaki kişiye asıl darbeyi indiren genç bir komiserdir. Bugün de aramızda olan o genç komiser Urla Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapar. Bekir komiser darbecileri durdurur. Geçmelerini izin vermez. Darbecilerin başındaki 'belindeki küçük tabancayla mı durduracaksın?' deyince 'Ailemde 3 şehit var 4'üncü ben olurum, ama sizi buradan geçirtmem' der. 'Tabancamda 13 mermi var. Israr edersen bunlardan biri sana nasip olur' der. Bu kararlılık karşısında konvoydakiler geldikleri gibi dönmek zorunda kalır. Yıllar geçse de milli şuur asla kaybolmaz, dimdik ayakta olur. Ne zaman lazım olursa alçaklara gereken cevabı verir. Rabbim bu güzel ülkeyi bir daha böyle sınavlardan geçirmesin. Mahkemelerde darbeyi planlayanların verdiği ifadeleri görüyorsunuz. İşi sulandırmaya çalışıyorlar. Yalan söylüyorlar. İstedikleri kadar yalan söylesinler hukuk içerisinde en ağır cezayı almaktan asla kurtulamayacaklar""15 Temmuz'dan sonra Türkiye iflah olmaz, ekonomisi çöker diyenler şimdi bu söylediklerinden utanıyorlar. 16 Temmuz'da acele not düşürenler, şimdi Türkiye'nin büyüme rakamlarını arttırmaya başladılar. Darbe belasını savan, terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye bütün olumsuz şartlara rağmen 2017'nin ilk 4 ayında yüzde 5 büyümeyi başarmıştır. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Türkiye büyümede Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada 3 . sırayı almıştır. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılarn istihdam seferberliğinde de önemli netice almaya başladık. Yılın ilk 4 ayında işsizlik oranı yüzde 1 oranında düşmüştür. İstihdam seferberliğinde 5 ayda iş bulanların sayısı 1 milyon 200 bine yükselmiştir. Kimse merak etmesin. Türkiye'nin yarınları bugünlerinden çok daha iyi olacaktır""Dünyada aynı anda en az 4 terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yok. Dünyadan da bu kararlı mücadelemize amasız, fakatsız destek bekliyoruz. Senin teröristin kötü, benim teröristim iyi gibi bir ifadeyi asla kabul etmiyoruz. Bugünlerde moda oldu: islamcı terörist. Bu islam düşmanlığıdır, müslümanlık düşmanlığıdır. Teröristin dini, kitabı, meshebi, meşrebi olmaz. Terörist sadece ve sadece insanları öldüren bir makinedir. Şu anda bütün vatanda, daha da önemlisi hudutlarımızın dışında da mücadelemiz devam ediyor. El Bab'da DAEŞ terör örgütüne çok büyük darbe vurduk. Taarruz anlayışıyla PKK'nın sığınağı olan mağaraları başlarına geçiriyoruz. En büyük maddi kaynağı olan uyuşturucu trafiğine de ard arda darbe vuruyoruz. Geçen yıl 67 milyon kök hint keneviri bulundu ve imha edildi. Bu sene aynı bölgede 1 milyonun altında hint keneviri bulundu. Teröre karşı yapılan bu mücadele inşallah neticesini verecek, Türkiye terörle anılmaktan kurtulacak. Hedefimiz daha çok refah istihdam yatırımı konuşmak. Tek bir gencimize uyuşturucu sattırmayacak hale gelinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İzmir Emniyet Müdürlüğümüz son aylarda uyuşturucuya büyük bir savaş açtı. İzmir'in gençlerini, geleceğini alt etmeye çalışan bu ölüm tacirlerine göz açtırmıyorlar. Bu başarılı operasyonlardan dolayı tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum. Bir yandan terörle mücadele ederken bu uyuşturucu tacirlerini de yurt çapında büyük bir mücadele başlatıyoruz. İnşalllah ülkemizin geleceğini karartmaya çalışan şer odaklarından bu ülkeyi kurtaracağız""İzmirliler de Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi şehitlerin hatırasına sahip çıkmıştır. Hatırlayın canı pahasına şehrini korumak için polis memurumuz Fethi Sekin kendisini kurşunlara siper etti. Canıyla bedel ödedi. Alçaklara da gerekli bedeli ödetti. İzmir halkı da onun bu vefasını unutmadı, görülmemiş bir katılımda sağanak altında yağan yağmura rağmen binlerce on binlerce İzmirli cenazesine katılarak gereken vefayı gösterdi. İzmirli işte böyledir. Vatan denince millet denince bir araya gelir. İzmir şehidi kadar şehidin emanetine de sahip çıkmayı bilmiştir. Şehidimiz özel harekat polisi Atila Güneş'in oğlu Doğan'ın sünnet merasimi için Türkiye'nin dört bir yanından onlarca kişi İzmir'e akın ederek ona babasının eksikliğini hissettirmemiştir. İnşallah Doğan'ın ve diğer evlatlarımızın mezuniyetlerinde, düğünlerinde de yine birlikte olacağız."