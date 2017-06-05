Başkan Gökçek'ten o iddialara cevap

'ın iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı yayınla cevap verdi.Ankapark'taki malzemelerde yanıcı madde olduğunu savunarak 'Yangın çıkabilir' iddiasında bulunmuştu.'ın bu açıklaması üzerine ANKAPARK'tan canlı yayın yaparak bu iddiaya cevap verdi.Dış cepheyi pürmüz ile 800 ile 1200 derece arasındaki sıcaklığa maruz bırakarak herkesin gözü önünde bu asılsız iddiayı çürüten Gökçek, 'Demek ki bu Mimarlar Odası bizi karalamak için her şeyi söylüyor' dedi.Mimarlar Odası'nın tek işinin muhalefet yapmak olduğunu ifade eden Gökçek 'Mimarlar Odası böyle deneyleri görünce milletin önünde rezil oluyor. Zaten Mimar Odası'nın tek işi muhalefet yapmak ve bilmeden bilgisizce konuşmak. Yapmış olduğumuz deneyle yanacak denilen dış cephenin pürüzle dahil yakılamayacağını gördük' diye konuştu.