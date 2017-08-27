Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
143.021
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4324
EURO
4.0896
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım...
Murray ABD Açık'tan çekildi
Murray ABD Açık'tan çekildi
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile...
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı

Başkan Türkmen, Kirazlıtepe için geri adım attı

Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulanması sırasında dün meydana gelen olaylar sırasında bir vatandaşın da polis tarafından atılan plastik mermi ile yaralandığı ortaya çıktı. Bu arada bazı vatandaşlar, kentsel dönüşüm sonrası Araplara bölgenin satılacağını iddia etti.

Başkan Türkmen, Kirazlıtepe için geri adım attı

Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulanması sırasında dün meydana gelen olaylar sırasında bir vatandaşın da polis tarafından atılan plastik mermi ile yaralandığı ortaya çıktı. Bu arada bazı vatandaşlar, kentsel dönüşüm sonrası Araplara bölgenin satılacağını iddia etti.

27 Ağustos 2017 Pazar 11:40

Başkan Türkmen, Kirazlıtepe için geri adım attı

Üsküdar'da Kirazlıtepe ve çevresini ilgilendiren kentsel dönüşüm uygulaması konusunda dün vatandaşla polisi karşı karşıya getiren Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bugün yaptığı açıklamada geri adım attı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Dün dahil halkımızla görüşmeler yaptık. Doğrudan rıza olmadan tek dönüşüm yok. Üsküdar'ın da Üsküdarlı'nın da hakkını kimseye yedirmeyiz" dese de, Kirazlıtepe sakinleri bu açıklamayı samimi bulmadı. Sosyal medyada dün meydana gelen olaylara tepki gösteren vatandaşlar "Kimse bizi burdan atıp Arap şeyhlerine yurt yapamaz. Buna izin vermiyoruz. Sonuna kadar haklarımızı savunacağız.Bunun adı zulüm... Demokratik düşünce ve demokrasi ülkesi diyoruz. Demokrasi için kayıplar verdik daha geçen sene 15 temmuz da... Peki niçin Di bu demokrasi savaşı insanların evi başına yıkılsın diye miydi. Kirazlıtepeyi kapitalizme esir etmeyeceğiz.
Yetimin hakkını, mazlumun hakkını sizlere yedirmeyeceğiz." diyerek Belediye yönetimini suçladılar.


Bu arada dün meydana gelen olaylar sırasında bir vatandaşın boğazına isabet eden plastik merminin görüntüsüne de tepki yağdı.

TÜRKMEN'DEN İLK AÇIKLAMA


Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı alandaki gerginlikle ilgili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklama geldi

Çamlıca'daki Kirazlıtepe, Güzeltepe, Sultanmurat ve Yavuztürk mahallelerini kapsayan projenin ilk etabında dönüşüme uğrayacak bina yıkımının bulunduğu yere dün bir grup, "Mülkiyet hakkı kutsaldır. Boğaziçi İmar Yasası değişmeden imar problemi çözülemez. Mahallelerimizi terk etmek istemiyoruz" yazılı pankart astı. Gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Dün bölgede polis ile göstericiler arasında da gerginlik yaşandı. Grup dağılırken binanın yıkımına güvenlik önlemi içinde devam edildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Dün dahil halkımızla görüşmeler yaptık. Doğrudan rıza olmadan tek dönüşüm yok. Üsküdar'ın da Üsküdarlı'nın da hakkını kimseye yedirmeyiz."

Üsküdar'da bakana protesto: Mahalleli ayaklandı
Üsküdar'da bakana protesto: Mahalleli ayaklandı
Üsküdar'da terörü protesto yürüyüşü...
Üsküdar'da terörü protesto yürüyüşü...
Alevi derneklerinden 'işaretleme' protestosu
Alevi derneklerinden 'işaretleme' protestosu
Son Güncelleme: 27.08.2017 12:04
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar KirazlıtepeHilmi TürkmenÜsküdarKirazlıtepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal Medya'da photoshoplu yardım çağrılarına dikkat
Sosyal Medya'da photoshoplu yardım çağrılarına dikkat
Bahçeli'den Başbakan'a Kuzey Irak tepkisi: Referandum sinsi bir plan
Bahçeli'den Başbakan'a Kuzey Irak tepkisi: Referandum sinsi bir plan
Üsküdar'da bakana protesto: Mahalleli ayaklandı
Üsküdar'da bakana protesto: Mahalleli ayaklandı
Erdoğan Malazgirt Meydanı'nda konuşuyor; 2071 Kızıl Elma
Erdoğan Malazgirt Meydanı'nda konuşuyor; 2071 Kızıl Elma
Adana'da hastanede gaz sızıntısı: Hastalar tahliye ediliyor
Adana'da hastanede gaz sızıntısı: Hastalar tahliye ediliyor
Vodafone, cep telefonunda SMS'lere sansür; Tanrı Türk'ü Korusun'a yasak
Vodafone, cep telefonunda SMS'lere sansür; Tanrı Türk'ü Korusun'a yasak
Öğrencisiyle ilişki kuran Türk kadın öğretmene milyonluk ceza
Öğrencisiyle ilişki kuran Türk kadın öğretmene milyonluk ceza
Zekai Aksakallı'nın en acı günü; Annesi vefat etti
Zekai Aksakallı'nın en acı günü; Annesi vefat etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim