Başkan Türkmen, Kirazlıtepe için geri adım attı

Üsküdar'da Kirazlıtepe ve çevresini ilgilendiren kentsel dönüşüm uygulaması konusunda dün vatandaşla polisi karşı karşıya getiren Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bugün yaptığı açıklamada geri adım attı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Dün dahil halkımızla görüşmeler yaptık. Doğrudan rıza olmadan tek dönüşüm yok. Üsküdar'ın da Üsküdarlı'nın da hakkını kimseye yedirmeyiz" dese de, Kirazlıtepe sakinleri bu açıklamayı samimi bulmadı. Sosyal medyada dün meydana gelen olaylara tepki gösteren vatandaşlar "Kimse bizi burdan atıp Arap şeyhlerine yurt yapamaz. Buna izin vermiyoruz. Sonuna kadar haklarımızı savunacağız.Bunun adı zulüm... Demokratik düşünce ve demokrasi ülkesi diyoruz. Demokrasi için kayıplar verdik daha geçen sene 15 temmuz da... Peki niçin Di bu demokrasi savaşı insanların evi başına yıkılsın diye miydi. Kirazlıtepeyi kapitalizme esir etmeyeceğiz.

Yetimin hakkını, mazlumun hakkını sizlere yedirmeyeceğiz." diyerek Belediye yönetimini suçladılar.



Bu arada dün meydana gelen olaylar sırasında bir vatandaşın boğazına isabet eden plastik merminin görüntüsüne de tepki yağdı.

TÜRKMEN'DEN İLK AÇIKLAMA



Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı alandaki gerginlikle ilgili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklama geldi

Çamlıca'daki Kirazlıtepe, Güzeltepe, Sultanmurat ve Yavuztürk mahallelerini kapsayan projenin ilk etabında dönüşüme uğrayacak bina yıkımının bulunduğu yere dün bir grup, "Mülkiyet hakkı kutsaldır. Boğaziçi İmar Yasası değişmeden imar problemi çözülemez. Mahallelerimizi terk etmek istemiyoruz" yazılı pankart astı. Gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Dün bölgede polis ile göstericiler arasında da gerginlik yaşandı. Grup dağılırken binanın yıkımına güvenlik önlemi içinde devam edildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Dün dahil halkımızla görüşmeler yaptık. Doğrudan rıza olmadan tek dönüşüm yok. Üsküdar'ın da Üsküdarlı'nın da hakkını kimseye yedirmeyiz."