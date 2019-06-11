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Başkandan satılık lüks makam araçları | Otobüs satın alacak

İlçede toplu taşıma aracı otobüs yerine kendine iki adet lüks makam aracı alan eski belediye başkanına inat, İYİ Partili yeni başkan hiç beklenmedik bir girişimde bulundu.

Başkandan satılık lüks makam araçları | Otobüs satın alacak

İlçede toplu taşıma aracı otobüs yerine kendine iki adet lüks makam aracı alan eski belediye başkanına inat, İYİ Partili yeni başkan hiç beklenmedik bir girişimde bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 23:45
Başkandan satılık lüks makam araçları | Otobüs satın alacak

Demre'nin İYİ Partili Belediye Başkanı makam araçlarını satıyor

Yerel seçimler sırasında toplu taşıma sıkıntısının ilçe genelinde had safhada olduğunu farkeden İYİ Partili Okan Kocakaya, 2 adet lüks makam aracını satılığa çıkardı..

Antalya'nın Demre ilçesi, yerel seçimlerin hemen ardından ilginç bir ilke sahne oluyor. Demre'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Okahn Kocakaya, ilçenin toplu taşımada araç ihtiyacını karşılamak için makam araçlarını satışa çıkardı. Kocakaya'ya Saadet Partisi ile CHP'den de destek geldi.

Demre Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İYİ Parti’li Okan Kocakaya’nın yönettiği oturumla gerçekleştirildi. 15 üyenin tamamının katıldığı toplantıyı CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner ve SP İlçe Başkanı Nuri Tural da izledi.

'TOPLU TAŞIMA ARACI ALINMASINI İSTİYORUM'

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Okan Kocakaya, huzurlu bir Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıklarını söyledi. Uzun tatil sonrası meclisin toplandığını aktaran Başkan Kocakaya, "Gündem dışı bir dilekçem olacak. Bu dilekçede belediye başkanlığı makamına ait iki hizmet aracının satılarak, yerine tüm topluma hizmet edecek toplu taşıma aracı alınmasını istiyorum" dedi.

SATIŞ İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Başkan Kocakaya'nın dilekçesi gündeme alındı. Başkan Kocakaya dilekçesinde, "Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlardan 2015 model 07 ZCL 01 plakalı Audi marka otomobil ile 2010 model 07 ZAD 01 plakalı Skoda marka hizmet araçlarının satılarak toplu taşıma aracı satın alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından konu oylamaya sunuldu. Bir üyenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla her iki aracın da satışına karar verildi.

'BİRKAÇ KİŞİYE HİZMET VERMEKTENSE'

Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Belediyemize ait 2 hizmet aracımız var. Seçim döneminde hep ilçemizde toplu taşıma araçları olmadığı için bunu hayata geçirmeyi hedeflemiştik. Fakat şu anda belediyemizin ekonomik durumu buna çok müsait değil. Biz de hizmet araçlarımızı birkaç kişiye hizmet vermektense, bütün Demreli hemşehrilerimize hizmet verebilmesi için böyle bir karar aldık. Ben böyle bir talepte bulundum meclis üyelerimizden. Sağ olsun onlar da oy çokluğuyla kabul etti. Demreli hemşehrilerimizin kullanabileceği, onlara hizmet edecek toplu taşıma araçları almayı hedefliyoruz" dedi.

'KENDİ ARACIMI MAKAM ARACI OLARAK KULLANACAĞIM'

Başkan Kocakaya gazetecilerin "Siz makam aracı olarak ne kullanacaksınız?" sorusuna da "Belediyenin diğer araçlarını kullanacağım. Şu anda bir makam aracım yok. Ben kendi aracımı makam aracı olarak kullanacağım" yanıtını verdi.

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