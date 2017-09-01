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Bayram boyunca yoğun güvenlik önlemi

Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşların daha huzurlu bir ortamda bayram geçirmesi için şehrin giriş çıkışlarında polis ekipleri tarafından eller tetikte uygulama yapılıyor.

Bayram boyunca yoğun güvenlik önlemi

Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşların daha huzurlu bir ortamda bayram geçirmesi için şehrin giriş çıkışlarında polis ekipleri tarafından eller tetikte uygulama yapılıyor.

01 Eylül 2017 Cuma 11:40
Bayram boyunca yoğun güvenlik önlemi

Bayram boyunca yoğun güvenlik önlemi

Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşların daha huzurlu bir ortamda bayram geçirmesi için şehrin giriş çıkışlarında polis ekipleri tarafından eller tetikte uygulama yapılıyor.
Türkiye genelinde vatandaşların bayramı huzur ve mutluluk içerisinde geçirmesi için şehrin giriş çıkışlarında uygulamalar artırıldı. Adana'da da D-400 ve otoyoldaki bütün giriş çıkışlarda uygulamalar yapılıyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar bayramını kutlarken, polisler onların huzur ve güvenliği için eller tetikte bayrama girdi. Ceyhan ilçesinde D-400 karayolunda 10 kişilik ekipten oluşan polisler şüphelendikleri araçları durdurarak arama ve kimlik sorgusu yaptı. Vatandaşların bayramını da kutlayan polisler uygulama yaparken güvenliği de elden bırakmadı. Bir kadın ve erkek polis uzun namlulu silahlarla uygulamanın yapıldığı yerde eller tetikte çevre güvenliği aldı. Herkes bayram kutlarken onlar vatandaşın güvenliği için 45 dereceyi aşan sıcakta görevlerini yerine getirdi. Uygulamaların bayram boyunca 24 saat süreceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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