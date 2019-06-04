Bayram'da hava durumu, İstanbul için yağmur uyarısı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ile Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ramazan Bayramının ilk gününde, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul, Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Giresun, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerine kadar batısında 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA DENİZİ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, zaman zaman kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE DENİZİ

Hava Durumu: Paçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısında 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, doğusunda 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.