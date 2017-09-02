Bayram dönüşü alternatif yolllar; Çile şimdiden başladı

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla birlikte yollarda başlayan çile, izin süresinin bitmesiyle yeniden başladı. Yetkililer vatandaşlara alternatif yolları önerdi.

10 günlük mübarek Kurban Bayramı için verilen tatil sona erdi. Tatili fırsat bilerek yola çıkan vatandaşlar, tatilin bitmesine iki gün kala geri dönmeye başladılar. Bayram nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik durumu rahatlamışken, geri dönecek olan vatandaşlar bayram dönüşü trafik durumunu merak ediyor. Peki, bayram dönüşü trafik durumu nedir? Trafik yoğunluğu ne durumda? Alternatif yollar neresi?

BAYRAM DÖNÜŞÜ YOLLARDA TRAFİK DURUMU

Bayram tatilinin başlangıç tarihi olan 26 Ağustos'ta İstanbul'da trafik durumu İBB vrilerine göre yüzde 8 olarak görülmüştü. Tatilin bitmesine iki gün kala, trafik yoğunluğu yüzde 36 olarak görülüyor.

BAYRAM DÖNÜŞÜ ALTERNATİF YOLLAR

Kurban Bayramı dolayısıyla 10 günlük tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüşleri devam ediyor. Tatilcilerin dönmeye başlaması sebebiyle trafik durumu seyrini değiştirmeye başladı. Bayram dönüşü trafik yoğunluğuna takılmak istemeyen vatandaşlar alternatif yolları araştırıyor. İşte trafik çilesini yaşamak istemeyenler için alternatif yollar;

Bayram dönüşü trafiğine takılmamak için İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerini tercih edebilirsiniz. Trafik yoğunluğunun sık yaşandığı İstanbul yolunda bu çileden kurtulmak için arabalı feribot seferleri işinizi kolaylaştıracak. Bursa, Bandırma ve Yalova gibi İDO hattını kulanarak trafiğe takılmadan geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Onun haricinde tercih edebileceğiniz diğer noktalardan biri ise Osmangazi Köprüsü. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri 1. sınıf araçlar için 65.65 TL, 2. sınıf araçlar için 105.05 TL, 3. sınıf araçlar için 124.70 TL, 4. sınıf araçlar için 165.40 TL, 5. sınıf araçlar için 20.8.75 TL ve 6. sınıf araçlar için 45.95 TL'dir.

FERİBOTLA YOLCULUKLAR NE KADAR SÜRÜYOR?

Geri dönüşlerini feribotla yapmak isteyen İstanbullular için feribotla yolculuk ne kadar sürüyor? İşte İDO sefer saatleri;