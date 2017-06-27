Bayram yolunda kanlı tablo, 64 ölü var

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde akşam saatlerinde meydana gelen kazalarla birlikte ölü sayısı 9'a yükselirken, 28 kişi yaralandı. Böylece bayram tatilinde meydana gelen kazalarda toplam 67 kişi yaşamını yitirirken, 407 kişi yaralandı.Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesiyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul istikametine doğru yoğunluk nedeniyle otoyoldan çıkan sürücüler D-100 Karayolu'nu kullanınca İzmit kent geçişinde de trafik akışı yavaşladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametindeki yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.Yalova'da karayolunda geçmiş yıllara oranda trafikte büyük sıkıntılar yaşanmadı. Araç yoğunluğuna rağmen alınan önlemler ve Osmangazi köprüsünün hizmete girmesiyle bu bayram trafik akışında kuyruklar oluşmadı. Tatilcilerin dönüşü nedeniyle Eskihisar-Topçular hattında gemi sayısını 18'e çıkaran İDO'ya ait iskelede yoğunluk gece de devam etti. İDO yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bayram yoğunluğunun gece de sürdüğü, günde ortalama 360 sefer yapıldığı bildirildi. Osmangazi Köprüsü'ndeki geçişler de gece boyu devam etti.