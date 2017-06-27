﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Haziran 2017 Salı 22:26

Bayram yolunda kanlı tablo, 64 ölü var

3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından dönüş yolunda İstanbul ve Ankara girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, tatil süresince meydana gelen kazalarda 64 vatandaş can verdi.

Bayram yolunda kanlı tablo, 64 ölü var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bayram yolunda kanlı tablo, 64 ölü var

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde akşam saatlerinde meydana gelen kazalarla birlikte ölü sayısı 9'a yükselirken, 28 kişi yaralandı. Böylece bayram tatilinde meydana gelen kazalarda toplam 67 kişi yaşamını yitirirken, 407 kişi yaralandı.


TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesiyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul istikametine doğru yoğunluk nedeniyle otoyoldan çıkan sürücüler D-100 Karayolu'nu kullanınca İzmit kent geçişinde de trafik akışı yavaşladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametindeki yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
YALOVA'DA TRAFİK AKICI
Yalova'da karayolunda geçmiş yıllara oranda trafikte büyük sıkıntılar yaşanmadı. Araç yoğunluğuna rağmen alınan önlemler ve Osmangazi köprüsünün hizmete girmesiyle bu bayram trafik akışında kuyruklar oluşmadı. Tatilcilerin dönüşü nedeniyle Eskihisar-Topçular hattında gemi sayısını 18'e çıkaran İDO'ya ait iskelede yoğunluk gece de devam etti. İDO yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bayram yoğunluğunun gece de sürdüğü, günde ortalama 360 sefer yapıldığı bildirildi. Osmangazi Köprüsü'ndeki geçişler de gece boyu devam etti.

 
Devlet Bahçeli hükümeti OHAL konusunda uyardı; Devam etmeli
Devlet Bahçeli hükümeti OHAL konusunda uyardı; Devam etmeli
Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide hitap etti
Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide hitap etti
Bodrum ve Kuşadası doldu taştı, konser biletleri tükendi
Bodrum ve Kuşadası doldu taştı, konser biletleri tükendi
Zıpkınla balık avlarken can verdi: Datça#039;da feci ölüm
Zıpkınla balık avlarken can verdi: Datça'da feci ölüm
Kaza yaptılar, yol kilitlendi, arkalarına bile bakmadan kaçtılar
Kaza yaptılar, yol kilitlendi, arkalarına bile bakmadan kaçtılar
Hatay#039;da sepetli motor faciası; Eşleriyle can verdiler
Hatay'da sepetli motor faciası; Eşleriyle can verdiler
Çorum Alaca#039;da cinayet; Bayramlaşmak için buluştu, iki kişiyi öldürdü
Çorum Alaca'da cinayet; Bayramlaşmak için buluştu, iki kişiyi öldürdü
Taksim#039;de Bayramın ilk günü LGBT rezaleti
Taksim'de Bayramın ilk günü LGBT rezaleti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun Terme'ye şehit ateşi düştü: Sinan Hamza'nın evinde yas var Samsun Terme'ye şehit ateşi düştü: Sinan...
Turhal Şehit Şenel Ağıl'ı bekliyor; Şenel Astsubay'ın evinde yas var Turhal Şehit Şenel Ağıl'ı bekliyor; Şenel...
Sivas'ta askerleri taşıyan araç kaza yaptı; 1 şehit 6 yaralı var Sivas'ta askerleri taşıyan araç kaza yaptı;...
Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide hitap etti Komutan minberde: Aksakallı Paşa askerlere camide...
Son Depremler, Karaburun Foça açıklarında deprem Son Depremler, Karaburun Foça açıklarında deprem
Çukurca'dan acı haber, 1 asker şehit Çukurca'dan acı haber, 1 asker şehit
Yukarı Çık

Samsun Terme'ye şehit ateşi düştü:...
Uludere'de şehit olan 3 askeden Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza'nın Samsun'un Terme İlçesi'ndeki...

Haberi Oku