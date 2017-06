BBP'nin Bedelli Askerlik önerisi; Sayın Destici zamanı mı şimdi?

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU

"AİLELER KAHROLUYOR, BİZ DE KAHROLUYORUZ"

"OHAL'İN KALKMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ"

"BBP OLARAK BİZ BU KONUDA ISRARCIYIZ"

Türkiye'nin etrafı ateş çemberi, bölücü terör örgütü PKK, Amerika ve Rusya'dan açıkça silaph desteği alırken, FETÖ'cü cunta artıklarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tarinin en ağır ihanet darbesini vurduğu bir dönemde, Büyük Birlik Partisi Türkiye'nin gündemine 'Bedelli Askerlik" konusunu getirmesi akılları karıştırdı. Her bedelli uygulamasına kamuoyunun sert tepkisine aldırmayanyönetimine bu kez'nin Bedelli Askerlik önerisi can simidi oldu.ile görüşenbedelli askerlik için, Başbakan Yıldırım'ın şu an gündemde olmadığını söylediğini, ancak bedelli askerlik gelirinin SMA hastaları için kullanılması önerisinde iyimser olduğunu söyledi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksekova ve Cizre'nin il yapılabileceğini ama Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin de korunması gerektiğini savunduklarını söyledi.Görüşmede, Başbakan Yıldırım'a, bedelli askerlik konusunda partisinin taleplerini dile getirdiğini anlatan Destici, şöyle konuştu:"Biz bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyız ama çıkarılacaksa şayet hükümetin böyle bir tasarrufu olacaksa buradan gelen kaynağın SMA hastalarına aktarılması talebimizi de ilettik. Bununla birlikte şunu da ifade ettik, artık referandum bitti, artık 'evet-hayır' diye cepheler oluşturmanın bu ülkeye, millete bir faydası yok. Artık birleşme, uzlaşma, kardeşlik zamanı. Çünkü 'hayır' diyen de 'evet' diyen de bu ülkenin birinci sınıf, asil evlatlarıdır. Biz Türkiye için terör belasından sonra en büyük tehlike olarak bu kamplaşmayı, ayrışmayı görüyoruz. Buna bir an önce son verilmesi lazım. Bu konuda adım atması gereken hükümettir, iktidar partisi ve Meclisteki diğer partilerdir. Biz de bu konuda Türkiye'nin uzlaşması, bu kamplaşmanın ortadan kalkması adına her türlü adımı destekleyeceğimizi söyledik."Zor günlerden geçildiğini, şehitler olduğunu belirten Destici, Diyarbakır'da ve Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.Güvenlik güçlerinin terörle kahramanca mücadele ettiğini vurgulayan Destici, "Terörle şu anda ciddi ve kararlı mücadele var. Bunu da desteklediğimizi, terörle mücadelenin içeride ve dışarıda bu ciddiyet ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği konusundaki düşüncemizi paylaştık. Terörle mücadele konusunda her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini dile getiren Destici, "Biz BBP olarak net bir şekilde 'evet' demiştik. Bununla ilgili uyum yasaları süreci var. Biz de bu süreçte özellikle Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgili birtakım yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyorduk. Bunu başından itibaren söyledik. Bunları da Sayın Başbakan ile yüz yüze konuştuk ve kendisine yazılı olarak da ifade ettik." diye konuştu.Destici, kabulde, seçim barajının kaldırılması, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, partiler arası iş birliklerinin önünün açılması, seçime katılan siyasi partilere yeterince ve adil biçimde seçim yardımı yapılması, uyum yasalarıyla yargıya güvenin artırılması taleplerini dile getirdiğini söyledi."Bedelli askerlik konusu gündemde mi?" sorusu üzerine Destici, "Milyonlarca insanın böyle bir talebi var, dolayısıyla biz de SMA hastalarıyla iligili BBP olarak geçtiğimiz haftalarda böyle bir teklifte bulunmuştuk hükümete. 'Biz ilkesel olarak karşıyız ama eğer çıkaracaksanız, çünkü geçmişte 1-2 defa çıktı bu, o zaman buradan gelecek kaynağı SMA hastalarına aktarın.' dedik. Tabii savunma sanayimizin de kaynağa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bir kısmı da oraya aktarılabilir. Bu iki kesim arasında paylaştırılabilir. Çünkü şahsen vicdanım çok rahatsız. Yani Eymen bebek sırf 800 bin lira bulunamadı diye, takdir Allah'ın ama sebeplerine sarılmak lazım, hayatını kaybetti. İki bin tane böyle hastamız, çocuğumuz var. Aileler kahroluyor, biz de kahroluyoruz. Buna çözüm bulunması lazım" değerlendirmesinde bulundu."BBP olarak olağanüstü halin (OHAL) kalkması gerektiğini savunuyoruz." diyen Destici, ayrıca Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin korunması, "Yüksekova ve Cizre il yapılabilir ama Hakkari ve Şırnak'ın statüleri de korunsun" talebini Başbakan Yıldırım'a ilettiğini bildirdi.Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, "Sayın Başbakan'ın seçim barajının ve OHAL'in kaldırılması konusundaki taleplerinize yanıtı ne oldu?" sorusu üzerine, "Şu anda OHAL devam ediyor. Biz sadece kendi talebimizi ilettik fakat başta iç tüzükte yapılacak değişiklikler olmak üzere uyum yasalarıyla ilgili çalışmaları başlattıklarını ama henüz özellikle Seçim Kanunu ve Siyasi Parti Kanunu ile ilgili durumun içeriği anlamında netleşmediğini kendileri bana ilettiler. BBP olarak biz bu konuda ısrarcıyız, talepkarız. Şunu ifade ettik, 'hayır' diyen önemli bir kesimin endişeleri, kaygıları nereden kaynaklanıyor? 'Tek adamlık' iddiaları nereden kaynaklanıyor? Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun anti demokratik olmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.Mevcut Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'na ilişkin haklı endişeler olduğunu, görüşmede bu endişeleri dile getirdiğini söyleyen Destici, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun demokratikleştirilmesi, barajın kaldırılması, ön seçimin getirilmesi ve yasal iş birliklerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.Görüşmede bu konuda düşüncelerini net olarak ifade ettiğini aktaran Destici, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı artık anayasaya kondu, çok da güzel oldu ama uygulamayla ilgili birtakım kanuni düzenlemelerin yine uyum yasalarında yapılması, yargımıza olan güvenin en üst düzeylere çıkarılması lazım." dedi.Başbakan Yıldırım'ın, talebine nasıl yanıt verdiği sorulan Destici, "Ben Sayın Başbakanın, eğer çıkarsa SMA hastalarına gönderilmesi konusunda iyimser olduğunu gördüm." ifadesini kullandı. Destici, görüşmede bedelli askerlikle ilgili olarak şu anda gündemde olmadığının konuşulduğunu aktardı.Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soru üzerine Destici, "Kaza kırım raporunu görmek gerekiyor. Araştırmaların bitmesi lazım ama tüm yönleriyle araştırıldığını biz de biliyoruz. Bu araştırmanın sonucu beklemek lazım ama hiçbir şeyin gizli kapaklı kalmaması lazım. Yani bütün şüphelerin giderileceği bir şekilde olayın aydınlatılması lazım. Çünkü bu şüpheler bize de geliyor. Dolayısıyla herkesin burada sorduğu sorular var. Kafalardaki bütün soruları giderecek şekilde olayın araştırılması ve kaza kırım raporunun net bir şekilde ortaya konması lazım." değerlendirmesinde bulundu.