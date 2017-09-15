Bedelli Askerlik çıkacak mı; Son sözü Erdoğan söyledi

Bedelli askerlik beklentisinin yükseldiği, sosyal medyada bu konudaki konuda yürütülen kampanyaların arttığı bir dönemde, konuya son son noktayı Cumhunbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan, bugün katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruya "Bedelli yok, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz" dedi..

İşte Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları;

Vatandaşların son zamanlarda, 'Bedelli askerlik çıkacak mı', 'Bedelli askerlik ne zaman çıkacak' sorularına yanıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, 2017 bedelli askerlik çıkacak mı?

BEDELLİ ASKERLİK 2017

Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bedelli askerlik çıkacak mı' sorusuna yanıt getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli askerlik ile ilgili yaptığı açıklama:

"Şu anda gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz."