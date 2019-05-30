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Belediye başkanına köpek saldırdı, vatandaşlar güçlükle kurtardı

Ramazan başramı için yoksul bir aileye yardım götüren Belediye Başkanı Erçetin Altay'a, bağlı olduğu zincirden kurtulan köpek saldırdı.

Belediye başkanına köpek saldırdı, vatandaşlar güçlükle kurtardı

Ramazan başramı için yoksul bir aileye yardım götüren Belediye Başkanı Erçetin Altay'a, bağlı olduğu zincirden kurtulan köpek saldırdı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:49
Belediye başkanına köpek saldırdı, vatandaşlar güçlükle kurtardı

Belediye başkanına köpek saldırdı, vatandaşlar güçlükle kurtardı


Bağlı olduğu zincirden kurtulan köpek, Kars'ın Arpaçay ilçesi Belediye Başkanı Erçetin Altay'a saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar azgın köpeğin elinden Başkan Altay'ı güçlükle kurtararak hastaneye götürdü. Başkan Erçetin Altay, kolundan ve omzundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve Kuduz aşısı yapılan belediye başkanı daha sonra taburcu edildi. 

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, dün saat 18.00 sıralarında belediyeden çıkıp, özel arabasıyla Yalınçayır Mahallesi'nde oturan yardıma muhtaç bir aileye, yardım malzemesi götürdü. Başkan Altay, malzemeleri aileye teslim etmek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdi. Bu sırada, burada bağlı köpek, zincirini koparıp Altay'a saldırdı.

MAHALLELİ MÜDAHALE ETTİ

Köpek, kendisini korumaya çalışan Erçetin Altay'ın kolunu ısırdı. Başkan Altay, mahallelinin müdahalesiyle kurtuldu. Kolundan ve omzundan yaralanan Erçetin Altay, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan başkan Altay, tetanos ve kuduz aşısı oldu. Taburcu edilen Başkan Altay, evinde dinlenmeye çekildi.

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Başkan Erçetin Altay, "Yardım malzemelerini vermek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdiğimizde köpek bir anda üstüme saldırdı. Ne yapacağımı şaşırıp, kaldım. Hemen yüzümü korumaya çalıştım. Baktım köpek hırçınlaşmış ben de kafasını tutmaya çalıştım. Ayağımla itmeye çalıştığımda ise dengemi kaybedip düştüm. Ben yere düşünce köpekte üstüme çullandı. Adeta beni parçalamaya çalıştı. Aile fertleri ve mahalleli köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Şükür, ucuz atlattım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KarsArpaçayYalınçayır MahallesiArpaçay Devlet Hastanesi
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