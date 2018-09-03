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Belediye otobüsleri mahkeme kararı ile trafikten çekiliyor

Yalova'da bir önceki belediye döneminde YAMİNTAŞ’a ihale yapılmadan işletme hakkı verilen belediye otobüsleri ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye ise otobüslerin ruhsatlarını iptal ederek araçları trafikten çekecek

Belediye otobüsleri mahkeme kararı ile trafikten çekiliyor

Yalova'da bir önceki belediye döneminde YAMİNTAŞ’a ihale yapılmadan işletme hakkı verilen belediye otobüsleri ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye ise otobüslerin ruhsatlarını iptal ederek araçları trafikten çekecek

03 Eylül 2018 Pazartesi 19:53
Belediye otobüsleri mahkeme kararı ile trafikten çekiliyor

Belediye otobüsleri mahkeme kararı ile trafikten çekiliyor


Yalova'da toplu taşıma işinin ihalesiz olarak verildiği YAMİNTAŞ'a ait otobüsler mahkeme kararı ile trafikten çekiliyor..

Bursa İdare Mahkemesi, Yalova'da bir önceki belediye döneminde YAMİNTAŞ’a ihale yapılmadan işletme hakkı verilen belediye otobüsleri ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye ise otobüslerin ruhsatlarını iptal ederek araçları trafikten çekecek

Yalova’da toplu taşıma yapan YAMİNTAŞ A.Ş, 2 yıl süren mahkeme sonrasında çıkan şok kararla sarsıldı. Altınova ilçesinden Ramazan Yıldırım adlı bir kişi tarafından Bursa İdare Mahkemesine açılan yürütmeyi durdurma kararı hem idare mahkemesi hem de bir üst mahkeme tarafından onaylandı. Karar belediyeye ulaştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, “Bizden önceki belediye başkanı döneminde belediye otobüslerinin evvela rengi değiştirildi. Ardından 6-8 adet halk otobüsü aldırıldı. YAMİNTAŞ A.Ş’ye bu otobüsleri işletmek için yetki verildi. 6 yıldır belediye otobüslerini YAMİNTAŞ işletiyor. Ancak Altınova ilçesinden Ramazan Yıldırım adlı bir kişi bu işin usulsüz olduğunu iddia ederek Bursa İdare Mahkemesine başvurdu. Mahkeme şahsın, 'O dönem alınan kararda imzası olan belediye meclis üyeleri Ali Alicik ve Fahrettin Yıldız’ın aynı anda YAMİNTAŞ A.Ş’nin de ortağı olduğu, bu durumun usulsüz olduğu yönündeki iddiasını yerinde bularak, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Konu İstinaf Mahkemesine gitti, buradan da bir alt mahkemenin kararının aynısı bir karar çıkarak belediyemize tebliğ edildi. Bu karar doğrultusunda otobüsleri trafikten çekmek zorunda kalacağız. Önümüzde 2 yol var. Ya toplu taşıma işini ihaleye çıkacağız ya da belediye olarak kendimiz otobüs alıp toplu taşıma işini biz yapacağız. Buna meclis karar verecek” dedi.

Anahtar Kelimeler:
YalovaYAMİNTAŞ
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