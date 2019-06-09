Beşiktaş'ta makas atarak 4 kişiyi öldüren magandalar yakalandı





Yollarda terör havası estiren makasçı magandaların adeta katliamına sahne olan Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli'nde can veren 4 kişinin cenazesi memleketlerine gönderilirken, kaçan zanlılar Burdur'da yakalandı.

Beşiktaş'ta 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdulsamet Topci (23), dün akşam Burdur'da, babası Mehmet Topçi ise Bağcılar'da gözaltına alınmıştı. Bugün Burdur Adliyesi’ne sevk edilen ve hakkında yakalama kararı olan Abdulsamet Topçi, 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan, babası Mehmet Topçi ise "Suçluyu Kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATLİAM GİBİ KAZA

Magandaların neden olduğu korkunç kaza, dün saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne yönüne giden Nurullah Eray yönetimindeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu ticari araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hiranur Özçelik (9) ile kardeşi Yahya Özçelik'in (8) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ile Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf Eray (8) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf A., yanındaki kişinin ise Abdulsamet Topçi olduğunu tespit etti. Ekipler, olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Abdulsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi ile yanındaki Merve Ş. olduğunu belirledi.



4 şüphelinin yakalanması için aralıksız olarak operasyonlar sürdürülürken; makas atan araçtaki şüphelilerden Yusuf A.'nın, 'ruhsatsız silah', 'güveni kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'intihara teşebbüs' suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. 'Nitelikli yağma' suçundan aranan aynı araçtaki diğer şüpheli Abdulsamet Topçi'nin de 'nitelikli yağma', 'yağma', 'motosiklet hırsızlığı', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah', 'iş yerinden hırsızlık', 'evden hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

BURDUR'DA YAKALANDI

Polisin tüm Türkiye'de aradığı maganda Abdulsamet Topçi dün akşam Afyon - Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yakalandı. Kaçmaya çalışan Abdulsamet Topçi ile yanında bulunan kimliği belirsiz 2 kişinin bulunduğu araç polis tarafından durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

MAGANDA 'ASIL MAĞDUR BENİM' DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Beşiktaş'ta, TEM yolunda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdulsamet Topçi (23), dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Burdur Adliyesi´ne sevk edilen ve hakkında yakalama kararı olan Abdulsamet Topçi, 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan ifade verdi. Bu suçtan tutuklanmasına karar verilen Abdulsamet Topçi, İstanbul´daki kazaya ilişkin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Abdulsamet Topçi hakkında bu olay nedeniyle de tutuklama kararı verildi. Abdulsamet Topçi, adliyedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Ben kimsenin ölümüne neden olmadım. Mağdurum. Allah büyüktür. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır" dedi.

BABA MEHMET T. DE YAKALANDI

Kaza sonrası makas atan aracın sürücüsü Yusuf A. ileAbdulsamet Topçi'nin kaçmasına yardım eden Abdulsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi de yakalanmıştı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet Topçi, "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" demişti.

BABA MEHMET TOPÇİ DE TUTUKLANDI

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topçi "Suçluyu Kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.