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Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamasına izin yok

Yeni kutlamaları için Beşiktaş Belediyesi'nin yaptığı başvuru güvenlik ve ulaşım yoğunluğu gibi gerekçeler gösterilerek kabul edilmedi. Kutlamalar bu yıl Barbaros Bulvarı üzerinde yapılacaktı.

Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamasına izin yok

Yeni kutlamaları için Beşiktaş Belediyesi'nin yaptığı başvuru güvenlik ve ulaşım yoğunluğu gibi gerekçeler gösterilerek kabul edilmedi. Kutlamalar bu yıl Barbaros Bulvarı üzerinde yapılacaktı.

26 Aralık 2017 Salı 00:20
Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamasına izin yok

Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamasına izin yok


Beşiktaş Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl kutlamalarına bu yıl kaymakamlık güvenlik gerekçesiyle izin vermedi.

İstanbul'da yeni kutlamalarının en renkli bölgelerinden biri olarak öne çıkan Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bu yıl kaymakamlıktan izin çıkmadı. Beşiktaş Kaymakamlığı yeni yıl kutlamalarına güvenlik gerekçesiyle izin vermedi...


Beşiktaş ilçe Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesi'nin Barbaros Bulvarı'nda yılbaşı kutlamaları için yaptığı izin başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetti..

Beşiktaş Belediyesi'nin yılbaşı kutlaması için 31 Aralık’ta Barbaros Meydanı'nda 21.00 ile gece 00.30 saatleri arasında yılbaşı kutlaması düzenlemek için yaptığı izin başvurusu, Beşiktaş Kaymakamlığınca reddedildi.

Edinilen bilgiye göre; Beşiktaş Belediyesinin başvurusunu değerlendiren Kaymakamlık ret yazısında, “Söz konusu taleple ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında provakatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir” denildi.

Kutlamanın planlandığı alanda Anadolu-Avrupa Yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olduğu belirtilen yazıda, “Fatih Beyoğlu, Beşiktaş, Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzergahı ve son durağı olması nedenleriyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemi ile birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden yapılması planlanan etkinlik herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

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