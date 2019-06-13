Beyoğlu'nda doğalgaz kesintisi, Beyoğlu'nda doğalgaz ne zaman gelecek

İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısından itibaren 3 mahalleye birden doğalgaz verilemiyor.

Beyoğlu İlçesi'nin bir bölümüne gece yarısı meydana gelen arıza nedeniyle doğalgaz verilemediği bildirildi. İĞDAŞ, doğalgaz dağıtımının Müeyyetzade Mahallesi, Tomtom Mahallesi ile Hacımimi Mahallesi'nde gece yarısı başlayan kesintinin saat 13.00'e kadar süreceğini açıkladı.

İĞDAŞ iletişim merkezini arayan vatandaşlara, "Hat hasarı yüzünden yapılan kesintinin" giderilmesi için İĞDAŞ ekiplerinin çalıştığı bilgisi verildi.

DOĞALGAZ'IN GÜVENLİ KULLANIMI İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR



Doğalgaz kullanılan ortamlarda zehirlenmelerin asıl nedeni; tam yanmanın sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan karbonmonoksit gazıdır. Doğalgaz kimyasal özellikleri bakımından zehirli değildir.

Ancak havadan hafif bir gaz olduğundan tesisatta meydana gelen bir kaçak sonrası kapalı alanlarda yukarıda birikir. Çok miktarda birikme yapması ortamdaki oksijenin azalmasına sebep olacağından boğulmaya neden olabilir. Doğalgaz doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde kesinlikle tehlikeli değildir. Doğalgazı doğru kullanabilmek için;

Bacalı cihazların (soba- şofben- kombi) bulunduğu mahallerde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulunması,

Bacalı cihazların bulunduğu alanlarda 150 cm2 en kesit atmosfere açık menfezlerin bulunması ve bu menfezlerin kapatılmaması,

Baca gazı sensörü olmayan cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bacalı cihaz bulunan odaların yatak odası veya çocuk odası olarak kullanılmaması,

Ocağın bulunduğu mahallere gaz alarm cihazı takılması (isteğe bağlı),

Bacalı cihazların bağlandığı bacaların ilgili standartlara haiz paslanmaz çelik baca olması,

Bacalı kombi ve şofbenin eski alüminyum fleks bağlantılarının standartlara uygun paslanmaz çelik fleksler ile değiştirilmesi,

Baca bağlantı noktalarının sızdırmazlıklarının sağlanması,

Atmosfere açık mahallerde (balkon) bulunan hermetik cihazların dolap içinde muhafaza edilmesi,

Baca küllüklerinin alçı ile kapatılması,

Doğalgaz tesisatının açık, görülebilir ve ulaşılabilir olması,

Mutfakta bulunan kombi veya şofben bacasına kesinlikle aspiratör bacasının bağlanmaması,

Bacalı cihazların banyo ve WC'ye yerleştirilmemesi,

En az yılda bir kez yetkili kişilerce baca temizliğinin yapılması,

Rüzgarlı havalarda atık gazın geri tepmesine karşı uygun baca şapkası kullanılması,