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10 Haziran 2017 Cumartesi 08:10

Beypazarı şehidini bekliyor; Sefa Tiftik'in evinde yas var

Uludere'de Askeri Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırı sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in acı haberi Beypazarı Dudaş Köyü'nde yaşayan ailesine ulaştı.

Beypazarı şehidini bekliyor; Sefa Tiftik'in evinde yas var
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Beypazarı şehidini bekliyor; Sefa Tiftik'in evinde yas var

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin askeri üs bölgesine roketatarlı saldırısında şehit olan 2 askerden, jandarma uzman çavuş Sefa Tiftik'in acı haberi, Ankara'nın Beypazarı İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.

Uzman çavuş Sefa Tiftik'in şehit olduğu haberini, Beypazarı İlçesi'ne bağlı Dudaş Köyü'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Besicilik yapan baba Alaattin Tiftik, acı haberi meradaki hayvanlarını toplayıp getirdiği evinin önüne aldı. Baba Alaattin Tiftik ile anne Fikriye ve kendisi gibi bekar olan ve memuriyet için atama bekleyen ablası Betül Tiftik gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan şehit evi, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı.
Uzman çavuş Sefa Tiftik'in 3 yıldır Şırnak'ta görev yaptığı ve yeni tayininin çıktığı belirtildi. Şehit uzman çavuş Tiftik'in bir süre önce izne geldiği, babasının çiftliğinde iznini geçirip, 10 gün önce de Şırnak'a giderek görevine başladığı ifade edildi.ildirildi.
Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in cenazesinin, Şırnak'ta düzenlenecek askeri törenin ardından Ankara'ya getirelerek Beypazarı İlçesi Dudaş Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

 
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