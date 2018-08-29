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Beyşehirli şehit Osman Karağlı bugün uğurlanıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade er Osman Karağlı'nın naaşı memleketi Konya'ya getirildi

Beyşehirli şehit Osman Karağlı bugün uğurlanıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade er Osman Karağlı'nın naaşı memleketi Konya'ya getirildi

29 Ağustos 2018 Çarşamba 06:26
Beyşehirli şehit Osman Karağlı bugün uğurlanıyor

Beyşehirli şehit Osman Karağlı bugün uğurlanıyor


Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade er Osman Karağlı'nın naaşı memleketi Konya'ya getirildi


Hakkari 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er Osman Karağlı’nın (20), naaşı askeri uçakla Konya Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi askeri erkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi, oluşturulan konvoyla Beyhekim Devlet Hastanesine morguna götürüldü.

Bekar olduğu ve 6 kardeşinin bulunduğu belirtilen şehit er Osman Karağlı'nın cenazesinin yarın Merkez Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer taraftan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası piyade er İsa Erçetin'in naaşı aynı uçakla memleketi İstanbul'a uğurlandı.

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