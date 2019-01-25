Bilet bulamayınca tren yolunu kapatanlara vatandaşlardan sert tepki



Adana'ya gitmek için sabah erken saatlerde trene binen vatandaşlar, aynı tren için bilet bulamayan bir grup densizin yolu kesmesine tepki gösterdi.



Ne rezervasyon yaptılar, ne de erkenden gelip bilet almak için çaba harcadılar, geldikleri Tren Garı'nda Adana'ya gitmek için hazırlanan trende yer kalmadığını öğrenen grubun, yolu trafiğe kapatmasına en çok yolcular tepki gösterdi. Elazığ'dan Adana'ya gidecek tren için bilet bulamayan bir grup, demir yoluna inip, trenin önünü kesti. Polisin görüştüğü grup, bir süre sonra perona çıkarak eylemi sona erdirdi. Tren, seferine gecikmeli devam etti.



Elazığ- Adana seferini yapan 52003 sefer sayılı yolcu treni, bu sabah saat 08.10'da hareket edeceği sırada bir grup, istasyona gelip bilet almak istedi. Bilet olmadığını öğrenen grup, duruma tepki göstererek demir yoluna inip trenin önüne geçti. Bunun üzerine Adana'ya gidecek tren bir süre bekletildi. İstasyona gelen polis ekiplerinin görüştüğü grup, perona çıkarak eylemi sona erdirdi.

Olayın ardından yolcu treni seferine gecikmeli devam ederken, bazı yolcular, protestoculara tepki gösterdi.