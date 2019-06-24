Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmeyeceğim

İstanbul seçimlerinden önce, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katıldığı canlı yayının moderatörlüğünü yapan ünlü gazeteci, seçimlerin ardından duygularını dile getirdi.

İstanbul seçimlerinin üzerinden 24 saat geçti. Seçim sürecinde iktidar yanlısı medyanın adeta linç kampanyasına tabi tuttuğu usta gazeteci İsmail Küçükkaya The Marmara görüntülerini servis eten otel hakkında suç duyurunsa bulunurken Binali Yıldırım'a sitem etti.

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın seçime bir hafta kala çıktıkları ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapan gazeteci İsmail Küçükkaya, dün oy verme işlemi sırasında "Bilerek bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize rakiplerimize bir yanlış yaptıysak haksızlık yaptıysak helallik istiyorum" diyen Yıldırım hakkında, "Hakkımı helal etmiyorum, kendisini Allah'a havale ediyorum" dedi.

Küçükkaya, Fox'ta yayınlanan Çalar Saat programında, Binali Yıldırım hakkında şunları söyledi:



"Ben Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü o her şeyi biliyor, danışmanı her şeyi biliyor. Türkiye’nin gözü önünde olup bitenleri kendisine baskı yaptılar belki yanlış bilgiler verildi. Normalde kendi kendime kalsam hakkımı helal ederim.

Ben kimlere ne haklar helal ettim. Ama ben Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmeyeceğim, Allah’a havale ediyorum kendisini her şeyi bilmesine rağmen.

Annem her şeye tanık oldu. Annem İstanbul’da kalmayı sevmemesine rağmen, havasını sevmiyor, trafiğini sevmiyor. Diş tedavisi için bendeydi.

Yaşadığım bu süreci maalesef onun yanında konuşmak zorunda kaldım. Ne yapabilirim? O nedenle ben Binali Yıldırım’a hakkımı helal etmiyorum, kendisini Allah’a havale ediyorum"